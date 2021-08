Čína chce brániť technologickým firmám vstupovať na zahraničné burzy

Peking 27. augusta (TASR) - Čína chce blokovať, aby technologické firmy, ktoré disponujú veľkým objemom citlivých údajov, kótovali svoje akcie v zahraničí, uviedol americký denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. To je ďalšia rana pre veľké a ambiciózne čínske digitálne koncerny a súčasť širšej kampane Pekingu, v rámci ktorej sprísňuje reguláciu viacerých odvetví.



Tento krok by firmám sťažil možnosť získať hotovosť na lukratívnom trhu v USA a zvýšil kontrolu čínskej vlády. Čínska komisia pre reguláciu akciových trhov (CSRC) sa chce podľa WSJ zacieliť na technologické firmy, ktoré by chceli vstúpiť na burzu v zahraničí. Aktuálne im legislatívna medzera umožňuje využiť divíziu registrovanú v zahraničí. Predstavitelia CSRC uviedli, že aj čínske firmy podnikajúce v menej citlivých sektoroch budú potrebovať súhlas regulačných orgánov na vstup na zahraničnú burzu.



Čínske regulačné orgány už pred niekoľkými týždňami vyšetrovali alternatívnu taxi službu Didi Chuxing tesne po jej vstupe na newyorskú burzu pre otázky týkajúce sa kyberbezpečnosti. Deň po tom boli ohlásené podobné vyšetrovania platforiem ďalších dvoch čínskych firiem kótovaných v USA.



Po ohlásení vyšetrovania spoločnosti Didi čínsky úrad pre kybernetickú bezpečnosť zverejnil návrh pravidiel, podľa ktorých by technologické firmy s viac než 1 miliónom používateľov museli regulačné orgány požiadať o povolenie pred vstupom na burzu v zahraničí.