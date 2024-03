Čína chce z vládnych úradov odstrániť americké čipy

Peking 25. marca (TASR) - Z vládnych počítačov a serverov v Číne majú postupne zmiznúť čipy od amerických výrobcov AMD a Intel. Domácimi alternatívami sa majú nahradiť aj operačný systém Windows od spoločnosti Microsoft a ďalší softvér vyrobený v zahraničí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Britský denník Financial Times (FT) pôvodne v nedeľu (24. 3.) informoval, že čínski úradníci uplatňujú vládnu smernicu prijatú v decembri. Tá okrem iného stanovuje, že pri obstarávaní výpočtovej techniky sa musí prihliadať na bezpečnosť a spoľahlivosť procesorov a operačných systémov. To znamená, že operačný systém Microsoft Windows a databázový softvér vyrábaný v zahraničí budú nahradené domácimi alternatívami. Zároveň sa urýchľuje prechod na nový systém aj v štátnych podnikoch.



Čína sa už niekoľko rokov snaží vytlačiť zo svojich úradov citlivé technológie vyrobené v zahraničí. Podľa skorších správ dostali štátni zamestnanci pokyn, aby v práci prestali používať iPhony. Spojené štáty zase využívajú obchodné obmedzenia v snahe zabrániť Číne získať vysoko vyvinuté čipy, ktoré by sa mohli použiť aj na vojenské účely.