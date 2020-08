Čína obvinila USA zo šikanovania aplikácie TikTok

Peking 4. augusta (TASR) – Čína dnes obvinila Spojené štáty zo šikanovania v súvislosti s populárnou aplikáciou TikTok, na ktorú prezident Donald Trump vyvíja tlak a žiada, aby boli jej americké prevádzky predané niektorej z domácich firiem.



Trump dal aplikácii TikTok šesť týždňov na to, aby sa dohodla na predaji svojich operácií v USA. V opačnom prípade ju chce zakázať.



„Je to v rozpore s princípmi trhového hospodárstva, otvorenosti, transparentnosti a nediskriminácie (Svetovej obchodnej organizácie)," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin. „Je to jasné šikanovanie," dodal.



Spojené štáty začali formálne vyšetrovanie aplikácie z dôvodu národnej bezpečnosti. Americký softvérový gigant Microsoft medzitým rokuje o jej kúpe. Trump dal materskej spoločnosti ByteDance čas do 15. septembra na uzavretie dohody o predaji TikTok.



„Musí to byť americká spoločnosť, musí byť v americkom vlastníctve," povedal Trump v pondelok.„Nechceme mať žiaden problém s bezpečnosťou."



Predaj TikTok je ďalším sporom po tom, ako Washington zakázal čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei prístup na americký trh a vedie proti nej globálnu kampaň s cieľom izolovať ju. USA argumentujú, že Huawei predstavuje problém pre národnú bezpečnosť. Dôvodom sú tesné väzby vedenia firmy a čínskej vlády, ktorá by tak mohla cez zariadenia Huawei špehovať iné štáty.



Peking označil najnovšiu kampaň proti TikTok za politickú manipuláciu a obvinil USA, že zneužívajú otázku národnej bezpečnosti, aby bez akýchkoľvek dôkazov vytlačili čínske firmy z amerického trhu.



TikTok má na celom svete až jednu miliardu užívateľov. Umožňuje im vyrábať krátke 60-sekundové videá na smartfónoch, ale tlak na predaj americkej a medzinárodnej divízie so sídlom v Los Angeles stavia materskú ByteDance pred ťažké rozhodnutie.



Zakladateľ spoločnosti Čang I-ming v internom liste zamestnancom uviedol, že cieľom USA je skôr zakázať aplikáciu ako si vynútiť predaj jej operácií v USA. Povedal tiež zamestnancom, aby očakávali ďalšie ťažkosti v budúcnosti.



ByteDance už v pondelok vyhlásila, že sa vždy chcela stať globálnou spoločnosťou a uvažovala o vytvorení nového sídla TikTok niekde na veľkých trhoch mimo USA. Britské médiá špekulujú, že uvažuje o presídlení do Londýna.