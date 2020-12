Peking 15. decembra (TASR) – Čínska spoločnosť Baidu zvažuje výrobu vlastných elektrických vozidiel. O tejto možnosti už rokovala aj s výrobcami automobilov. Uviedli to tri zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované. Ide o ďalší krok v rámci pretekov technologických firiem pri vývoji inteligentných automobilov.



Baidu, líder medzi internetovými vyhľadávačmi v ázijskej krajine, už vyvíja technológiu autonómneho riadenia a infraštruktúru internetového pripojenia. Najnovšie uvažuje aj o výrobe áut na základe kontraktu, alebo o vytvorení spoločného podniku s automobilkami, v ktorom by mal väčšinu.



Vďaka tejto iniciatíve by bol o krok vpred pred svojimi rivalmi, ako sú Tencent, Amazon či Alphabet, ktorí tiež vyvinuli technológiu pre autonómne vozidlá, alebo investovali do start-upov zameraných na inteligentné automobily.



Baidu už predbežne rokoval – bez toho, aby prijal akékoľvek rozhodnutie – s čínskymi automobilkami Zhejiang Geely Holding Group, Guangzhou Automobile Group (GAC) a China FAW Group o možnom spoločnom podniku, uviedli zdroje.



Baidu odmietol tieto informácie komentovať a spoločnosť GAC uviedla, že má strategické partnerstvo s Baidu a akákoľvek ďalšia spolupráca bude predmetom diskusie. Geely odpovedal, že o ničom nevie, FAW nereagoval na žiadosť o komentár.