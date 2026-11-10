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Čistý zisk Infineonu za jeho uplynulý účtovný rok vzrástol o 49 %
Tržby Infineonu dosiahli rekordných 16,4 miliardy eur, čo bol rast o 12 %.
Autor TASR
Neubiberg 10. novembra (TASR) - Zisk nemeckého výrobcu čipov Infineon v jeho účtovnom roku, ktorý sa skončil v závere septembra, stúpol vďaka rozmachu umelej inteligencie. Spoločnosť v utorok oznámila, že jej čistý zisk vzrástol o 49 % na 1,51 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby Infineonu dosiahli rekordných 16,4 miliardy eur, čo bol rast o 12 %. Kľúčovým motorom podnikania spoločnosti Infineon sú dátové centrá a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať.
V uplynulom účtovnom roku vygenerovali dátové centrá pre Infineon tržby v objeme 2,2 miliardy eur, z čoho 1,7 miliardy eur pripadlo na dátové centrá zamerané na umelú inteligenciu. V účtovnom roku 2027, ktorý sa začal v októbri, by mali celkové tržby firmy za dodávky pre dátové centrá vzrásť na 4 miliardy eur.
Generálny riaditeľ spoločnosti Infineon Jochen Hanebeck uviedol, že nezdieľa súčasné obavy, podľa ktorých by rozmach umelej inteligencie mohol naraziť na rastúci odpor voči dátovým centrám alebo na prísnejšiu reguláciu v dôsledku volebného víťazstva demokratov v USA. Poznamenal, že hoci v súčasnosti existuje určitý odpor, prevádzkovatelia rozsiahlych dátových centier si vždy nájdu miesta na ich výstavbu, prípadne aj mimo územia USA. Dodal že rozširovanie dátových centier pre umelú inteligenciu napreduje aj v iných regiónoch, napríklad v Číne, Indii či na Arabskom polostrove.
Podľa Hanebecka bude význam umelej inteligencie naďalej rásť. Uviedol, že ak zráta už prijaté objednávky s tými, o ktorých sa práve rokuje, celková hodnota zákaziek v oblasti dátových centier už presahuje 10 miliárd eur. „To dokazuje, že dopyt zo strany našich zákazníkov je nielen silný, ale aj dlhodobý,“ poznamenal.
V nasledujúcom roku plánuje Infineon zvýšiť tržby na približne 20 miliárd eur a posilniť ziskovosť. Okrem dátových centier by k tomu malo prispieť aj celkové oživenie v odvetví, segment vozidiel riadených softvérom a rozširovanie energetickej infraštruktúry.
Tržby Infineonu dosiahli rekordných 16,4 miliardy eur, čo bol rast o 12 %. Kľúčovým motorom podnikania spoločnosti Infineon sú dátové centrá a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať.
V uplynulom účtovnom roku vygenerovali dátové centrá pre Infineon tržby v objeme 2,2 miliardy eur, z čoho 1,7 miliardy eur pripadlo na dátové centrá zamerané na umelú inteligenciu. V účtovnom roku 2027, ktorý sa začal v októbri, by mali celkové tržby firmy za dodávky pre dátové centrá vzrásť na 4 miliardy eur.
Generálny riaditeľ spoločnosti Infineon Jochen Hanebeck uviedol, že nezdieľa súčasné obavy, podľa ktorých by rozmach umelej inteligencie mohol naraziť na rastúci odpor voči dátovým centrám alebo na prísnejšiu reguláciu v dôsledku volebného víťazstva demokratov v USA. Poznamenal, že hoci v súčasnosti existuje určitý odpor, prevádzkovatelia rozsiahlych dátových centier si vždy nájdu miesta na ich výstavbu, prípadne aj mimo územia USA. Dodal že rozširovanie dátových centier pre umelú inteligenciu napreduje aj v iných regiónoch, napríklad v Číne, Indii či na Arabskom polostrove.
Podľa Hanebecka bude význam umelej inteligencie naďalej rásť. Uviedol, že ak zráta už prijaté objednávky s tými, o ktorých sa práve rokuje, celková hodnota zákaziek v oblasti dátových centier už presahuje 10 miliárd eur. „To dokazuje, že dopyt zo strany našich zákazníkov je nielen silný, ale aj dlhodobý,“ poznamenal.
V nasledujúcom roku plánuje Infineon zvýšiť tržby na približne 20 miliárd eur a posilniť ziskovosť. Okrem dátových centier by k tomu malo prispieť aj celkové oživenie v odvetví, segment vozidiel riadených softvérom a rozširovanie energetickej infraštruktúry.