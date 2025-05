D. Trump hrozí spoločnosti Apple vysokými clami

Washington 23. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil spoločnosti Apple zavedením cla vo výške najmenej 25 %, ak svoje telefóny predávané v USA nebude vyrábať na území krajiny. Varovanie adresované generálnemu riaditeľovi firmy Timovi Cookovi zverejnil na sociálnej sieti Truth Social.



„Už dávno som informoval Tima Cooka zo spoločnosti Apple, že očakávam, že ich iPhony, ktoré sa budú predávať v Spojených štátoch amerických, sa budú vyrábať v Spojených štátoch, nie v Indii alebo kdekoľvek inde. V opačnom prípade musí Apple zaplatiť USA clo vo výške najmenej 25 %. Ďakujeme vám za pozornosť, ktorú ste tejto záležitosti venovali,“ napísal Trump.



Agentúra Reuters koncom apríla informovala, že spoločnosť plánuje dodávať iPhony určené pre domáci trh z Indie namiesto Číny. Cieľom je vyrobiť tam do konca budúceho roka všetkých približne 60 miliónov iPhonov predaných ročne v USA, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou.



Apple patrí medzi firmy, ktoré najviac pociťujú dôsledky sporov v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou, kde si americká spoločnosť necháva montovať väčšinu svojich zariadení. Napätie sa zintenzívnilo v dôsledku série ciel, ktorými Spojené štáty zaťažili dovoz z Číny po návrate Trumpa do Bieleho domu. Narušené dodávateľské reťazce prinútili americkú spoločnosť presunúť viac výroby do Indie.