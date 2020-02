Dáta o správaní ľudí na internete sú pre obchodníkov veľmi cenné

Bratislava 4. februára (TASR) - Dáta o tom, ako sa správajú ľudia na internete, sú pre obchodníkov veľmi cenné. Poskytujú totiž informácie o zákazníkoch. V súvislosti s aktuálnou kauzou českej antivírusovej firmy Avast, ktorá podľa medializovaných zistení predávala anonymizované dáta o používateľoch, na to upozornil expert Vladimír Palečka z IT spoločnosti Aliter Technologies.



“To, ako sa správajú ľudia na internete, sú veľmi cenné dáta pre obchodníkov, keďže poskytujú prehľad o online správaní zákazníkov. Firmy chcú vedieť, čo vyhľadávate, za akým účelom a na čo pritom klikáte,” vysvetlil Palečka.



Spôsob, ako sa pred niečím podobným chrániť, je podľa neho pomerne jednoduchý. “V prvom rade si vždy treba prečítať podmienky pri inštalácii programov. Väčšina ľudí to nerobí, práve v nich však býva uvedené, v akej miere program dáta zhromažďuje. Podobne je to aj s aplikáciami, treba si dôsledne kontrolovať, aké povolenia od nás požadujú, či už je to prístup k fotkám, hovorom alebo správam,” upozornil Palečka. Práve nami uvedený súhlas využívajú spoločnosti na zber dát a prípadný následný predaj.



Avast a jeho antivírusový program zhromažďoval údaje o tom, ako sa ľudia správajú na internete a tie následne v anonymizovanej forme predával veľkým spoločnostiam za milióny dolárov. Informácie sa týkali napríklad toho, aké internetové stránky si používatelia pozerali, čo vyhľadávali na Googli či v mapách, aké videá pozerali na Youtube alebo čo hľadali na pracovnej sociálnej sieti Linkedin. Po medializácii kauzy Avast oznámil, že zatvorí svoju dcérsku firmu Jumpshot, ktorá spracovávala a predávala dáta o používateľoch.