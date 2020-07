Deutsche Bank a Google uzavreli dohodu o dlhodobom partnerstve

Frankfurt nad Mohanom 7. júla (TASR) – Alphabet, materská spoločnosť internetového gigantu Google, a Deutsche Bank uzavreli dohodu o dlhodobom partnerstve, v rámci ktorého bude americká technologická spoločnosť poskytovať služby cloud computingu najväčšiemu nemeckému veriteľovi.



„Partnerstvo so službou Google Cloud bude dôležitou hybnou silou našej strategickej transformácie,“ uviedol v utorok v spoločnom vyhlásení generálny riaditeľ Deutsche Bank Christian Sewing. „Je to rovnako príbeh o príjmoch, ako aj o nákladoch,“ dodal.



Platnosť zmluvy by mala byť najmenej 10 rokov a Deutsche Bank očakáva, že dosiahne kumulatívnu návratnosť investícií vo výške 1 miliardy eur podľa zdrojov oboznámených s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované, lebo informácie sú súkromné.



Obe strany plánujú tiež spoločné investície do technológií a budú sa deliť o výsledné príjmy.



Sewing predstavil pred rokom stratégiu Deutsche Bank zameranú na rázne zníženie nákladov vrátane výdavkov na informačné technológie. Najal pritom Bernda Leukerta, bývalého šéfa nemeckého softvérového gigantu SAP, aby pomohol banke urýchliť digitalizáciu jej operácií.



Spoločnosti odmietli komentovať, koľko Deutsche Bank zaplatí za služby Google, a banka neuviedla ani to, aké úspory nákladov očakáva vďaka dohode.



Európske banky v uplynulých rokoch vynaložili miliardy eur na modernizáciu svojich IT a často sa rozhodli ukladať viac svojich údajov do cloudu. To pritiahlo veľkých amerických poskytovateľov cloudových služieb vrátane Google, Microsoftu a Amazonu.



Dohoda s Deutsche Bank je výhrou pre Google, ktorý sa snaží ukázať, že jeho cloudové služby môžu slúžiť finančnému sektoru. Šéf cloudovej divízie Google Thomas Kurian však urobil z finančného odvetvia jeden zo svojich kľúčových cieľov od nástupu do funkcie koncom roka 2018.