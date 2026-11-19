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Deutsche Telekom investuje do spoločnosti Mistral AI 100 miliónov
DT a Mistral AI plánujú spoločne podporovať podniky a verejný sektor v Nemecku pri zavádzaní umelej inteligencie prispôsobenej ich potrebám.
Autor TASR
Bonn 19. novembra (TASR) - Nemecká telekomunikačná skupina Deutsche Telekom (DT) majetkovo vstupuje do francúzskej firmy Mistral AI, najväčšej európskej spoločnosti zaoberajúcej sa umelou inteligenciou. Koncern vo štvrtok oznámil, že prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti T.Capital Tech Fund investuje do podniku 100 miliónov eur, pričom tento krok označil za začiatok budovania strategického partnerstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
DT a Mistral AI plánujú spoločne podporovať podniky a verejný sektor v Nemecku pri zavádzaní umelej inteligencie prispôsobenej ich potrebám. Spolupráca nadväzuje na investície DT do infraštruktúry pre umelú inteligenciu v Nemecku a na rastúcu prítomnosť spoločnosti Mistral AI na trhu. „Konkurencieschopnosť Európy závisí od našej schopnosti vyvíjať a využívať výkonnú umelú inteligenciu,“ uviedol člen predstavenstva DT Ferri Abolhassan. „Firmy musia mať istotu, že táto technológia je dôveryhodná a zároveň si zachovať kontrolu nad svojimi údajmi,“ dodal.
DT vo februári v Mníchove uviedol do prevádzky takzvanú „továreň na umelú inteligenciu“ (AI factory). Vzhľadom na vysoký dopyt skupina oznámila, že do zariadenia vloží ďalších takmer 250 miliónov eur s cieľom zdvojnásobiť jeho výpočtový výkon. Medzi používateľov patria popredné priemyselné podniky, ako napríklad Siemens či Daimler Truck. Infraštruktúra slúži na trénovanie jazykových modelov umelej inteligencie, vývoj v oblasti robotiky a simuláciu komplexných výrobných procesov.
Francúzska spoločnosť Mistral AI získala v septembri od investorov tri miliardy eur. Firma sa snaží etablovať ako európska alternatíva k americkým technologickým gigantom, akými sú OpenAI, Google či Anthropic.
DT a Mistral AI plánujú spoločne podporovať podniky a verejný sektor v Nemecku pri zavádzaní umelej inteligencie prispôsobenej ich potrebám. Spolupráca nadväzuje na investície DT do infraštruktúry pre umelú inteligenciu v Nemecku a na rastúcu prítomnosť spoločnosti Mistral AI na trhu. „Konkurencieschopnosť Európy závisí od našej schopnosti vyvíjať a využívať výkonnú umelú inteligenciu,“ uviedol člen predstavenstva DT Ferri Abolhassan. „Firmy musia mať istotu, že táto technológia je dôveryhodná a zároveň si zachovať kontrolu nad svojimi údajmi,“ dodal.
DT vo februári v Mníchove uviedol do prevádzky takzvanú „továreň na umelú inteligenciu“ (AI factory). Vzhľadom na vysoký dopyt skupina oznámila, že do zariadenia vloží ďalších takmer 250 miliónov eur s cieľom zdvojnásobiť jeho výpočtový výkon. Medzi používateľov patria popredné priemyselné podniky, ako napríklad Siemens či Daimler Truck. Infraštruktúra slúži na trénovanie jazykových modelov umelej inteligencie, vývoj v oblasti robotiky a simuláciu komplexných výrobných procesov.
Francúzska spoločnosť Mistral AI získala v septembri od investorov tri miliardy eur. Firma sa snaží etablovať ako európska alternatíva k americkým technologickým gigantom, akými sú OpenAI, Google či Anthropic.