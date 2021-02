Dialog Semiconductor a Renesas Electronics rokujú o akvizícii

Berlín 7. februára (TASR) - Americký výrobca systémových riešení Dialog Semiconductor sídliaci v Británii, medzi ktorého klientov patrí napríklad Apple, v nedeľu potvrdil rokovania o možnej akvizícii zo strany japonského výrobcu polovodičov Renesas Electronics Corporation. Hodnota transakcie je zhruba šesť miliárd dolárov (5,01 miliardy eur).



Diskusie sa sústreďujú na hotovostnú ponuku Renesas v hodnote 67,50 eura za akciu Dialog, ktorá o 20 % prevyšuje zatváraciu cenu akcií 56,12 eura z piatka 5. februára. Podľa tejto ceny má Dialog trhovú kapitalizáciu 4,3 miliardy eur. Obidve spoločnosti sa v auguste minulého roka dohodli na rozšírení spolupráce.



"Ďalšie oznámenie urobíme, keď to bude vhodné. Neexistuje istota, že dostaneme akúkoľvek ponuku ani o tom, aké budú podmienky pevnej ponuky," cituje agentúra Reuters z vyhlásenia Dialogu.



Dialog Semiconductor, ktorého akcie sa obchodujú vo Frankfurte nad Mohanom, uviedol, že Renesas musí podľa zákona ohlásiť pevný úmysel predložiť ponuku do 7. marca alebo oznámiť, že takúto ponuku neplánuje predložiť.



Spoločnosť Renesas Electronics Corporation sa k správe zatiaľ nevyjadrila.



Dialog v januári ohlásil pozitívnu prognózu hospodárenia za 4. kvartál, k čomu by mal prispieť najmä vysoký dopyt po telefónoch pre 5G siete a tabletoch.



(1 EUR = 1,1983 USD)