Spustili 14. ročník testovania digitálnych zručností

Bratislava 6. marca (TASR) - Digitálna koalícia vo štvrtok spustila 14. ročník testovania digitálnych zručností žiakov základných a stredných škôl a ich učiteľov IT Fitness Test. V teste sa zisťujú digitálne zručnosti žiakov a učiteľov na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku. Bezplatný test je pripravený v dvoch verziách a dostupný v šiestich jazykoch. Digitálna koalícia o tom informovala na tlačovej konferencii.



"Dnes sme spustili 14. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností v strednej Európe IT Fitness Test. Je to test, ktorý sme spustili pred 14 rokmi len na Slovensku a len pre žiakov stredných škôl, dnes testujeme aj žiakov základných škôl a aj v Maďarsku, Česku a Poľsku. Tento test je zameraný na testovanie digitálnych zručností budúcich absolventov základných škôl. Testujeme, či sú dostatočne pripravení na používanie digitálnych technológií z hľadiska bezpečnosti, ale aj kancelárskych nástrojov na štúdium na strednej škole," uviedol predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský. Doplnil, že sa testujú aj budúci absolventi stredných škôl, či sú pripravení na prácu alebo štúdium na vysokej škole.



Test má preveriť zručnosti v štyroch kategóriách - internet, bezpečnosť a počítačové systémy, kancelárske nástroje, kolaboratívne nástroje a sociálne siete. V aktuálnom ročníku testovania organizátori pripravili aj samostatný testovací modul IT Master Test určený na otestovanie pokročilých zručností, čitateľskej gramotnosti a schopnosti riešiť komplexné a algoritmické úlohy. Do testovania sa možno zapojiť do konca školského roka, teda do konca júna.



Podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD) budú digitálne zručnosti v budúcnosti nevyhnutné pre akékoľvek povolanie. "Preto je aj IT Fitness Test jedným z kľúčových nástrojov na to, aby sme vedeli identifikovať stav, aby sme vedeli identifikovať, ako sa naša mládež a učitelia, ale aj tí, ktorí vzdelávajú, vyvíjajú v digitálnych zručnostiach," uviedol Raši.



IT Fitness Test je podľa organizátorov najväčším a najkomplexnejším testovaním digitálnych zručností v strednej Európe. Do vlaňajšieho 13. ročníka sa zapojilo v rámci krajín V4 190.000 respondentov.



Dáta z predchádzajúcich ročníkov zo všetkých zúčastnených krajín ukázali nedostatky v riešení úloh s vyššou kognitívnou náročnosťou. Vlani sa stredoškoláci prepadli aj v oblasti bezpečnosti. Naopak, pozitívne trendy testovanie ukázalo v oblasti práce s internetom a so sociálnymi sieťami.