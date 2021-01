Šanghaj 11. januára (TASR) - Domáce dodávky smartfónov v Číne v roku 2020 klesli o 20,4 %. Ukázali to v pondelok údaje štátnej Čínskej akadémie informácií a komunikácií (CAICT).



A počet predaných telefónov v Číne sa vlani znížil na 296 miliónov z 372 miliónov kusov v roku 2019.



Podľa štátom podporovaného think tanku tieto výsledky odrážajú vplyv krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu na dodávateľský reťazec a dopyt. A tiež trend medzi spotrebiteľmi, ktorí si svoje telefóny ponechali dlhšie pred kúpou nového modelu.



Aj v roku 2019 sa podľa údajov CAICT predaj smartfónov v Číne znížil, a to o 4 % oproti predchádzajúcemu roku.



Predajcovia telefónov preto na začiatku minutého roka 2020 dúfali, že prinesie oživenie predaja, a to aj vďaka dopytu po telefónoch kompatibilných s rýchlo sa rozvíjajúcimi sieťami 5G v Číne.



V 1. polroku však domáce značky Oppo, Vivo a Xiaomi zaznamenali prudký pokles predaja, len Huawei ďalej zvyšoval svoj podiel na domácom, čínskom trhu.



V druhej polovici 2020 sa však predaj spoločnosti Huawei spomalil, keďže začali platiť obchodné obmedzenia, ktoré proti koncernu zaviedli USA. Tie obmedzili predaj dôležitých komponentov čínskemu koncernu.



Oppo, Vivo a Xiaomi preto zvýšili výrobu v nádeji, že získajú časť podielu Huawei na čínskom trhu.



Americký koncern Apple uviedol svoje prvé telefóny s podporou 5G na trh v Číne na jeseň minulého roka. Analytici predpovedajú, že lojálni vlastníci iPhonov, ktorí odsunuli "aktualizáciu" svojich smartfónov na neskôr, si teraz kúpia nové telefóny.



V decembri predali výrobcovia v Číne celkovo 25,2 milióna smartfónov, čo podľa CAICT predstavuje medziročný pokles o 12,8 %.