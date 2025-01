IT: Donald Trump zrejme odloží zákaz TikToku v USA o 90 dní

Washington 19. januára (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump zrejme odloží zákaz TikToku v USA. Aplikácia však pre zákon o jej zákaze už prestala v krajine fungovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump v sobotu (18. 1.) uviedol, že po svojom nástupe do funkcie v pondelok (20. 1.) "s najväčšou pravdepodobnosťou" dá TikToku 90 dní na vyriešenie situácie.



Podľa zákazu, ktorý v piatok (17. 1.) potvrdil Najvyšší súd Spojených štátov, by aplikácia na zdieľanie krátkych videí mala v USA skončiť v nedeľu, ak ju jej čínsky vlastník ByteDance nepredá. TikTok má v USA okolo 170 miliónov používateľov.



"S najväčšou pravdepodobnosťou príde k predĺženiu o 90 dní, pretože je to vhodné," uviedol Trump v rozhovore pre televíziu NBC. "Ak sa tak rozhodnem, pravdepodobne to oznámim v pondelok."



TikTok v piatok uviedol, že od nedele prestáva v USA fungovať, ak administratíva prezidenta Joea Bidena neposkytne spoločnostiam, ako sú Apple a Google, ubezpečenia, že po nadobudnutí účinnosti zákazu nebudú čeliť donucovacím opatreniam.



Podľa zákona prijatého minulý rok a potvrdeného v piatok rozhodnutím Najvyššieho súdu má platforma do nedele prerušiť vzťahy so svojou čínskou materskou spoločnosťou ByteDance alebo zatvoriť svoju prevádzku v USA. Dôvodom sú obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti v súvislosti s tým, akým spôsobom TikTok zhromažďuje údaje a aké má vzťahy s čínskou vládou.



Biely dom odmietol piatkové vyjadrenie TikToku a v sobotu zopakoval, že je na nastupujúcej Trumpovej administratíve, aby prijala opatrenia.



TikTok v sobotu neskoro večer miestneho času odpojil prístup svojim používateľom v Spojených štátoch. Stalo sa tak krátko pred tým, ako vstúpil do platnosti zákon o jeho zákaze.



"V USA bol prijatý zákon, ktorý TikTok zakazuje, čo, bohužiaľ, znamená, že ho zatiaľ nemôžete používať. Máme šťastie, že prezident Trump naznačil, že po nástupe do funkcie bude s nami spolupracovať na riešení, ako TikTok obnoviť," uviedla spoločnosť v oficiálnom vyhlásení.



Do soboty 22.50 h washingtonského času (nedeľa 4.50 h SEČ) sa aplikácia nenachádzala v obchodoch s mobilnými aplikáciami spoločností Apple a Google. Keď používatelia TikToku otvorili aplikáciu, narazili na vyskakovacie okno s vyjadrením spoločnosti k situácii.