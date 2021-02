Dopyt po iPhonoch 12 mini je relatívne slabý

New York 9. februára (TASR) - Predaj iPhonov 12 mini je relatívne slabý. Dôvodom je nízky dopyt po malých telefónoch. Na iPhone 12 mini pripadalo v prvej polovici januára len 5 % z celkového predaja nových telefónov Apple v USA, uviedla v utorok firma Counterpoint. To je ďalším dokladom menšieho dopytu po malej verzii iPhonov 12.



Používatelia si v posledných rokoch zvykli na väčšie prístroje, keďže čoraz viac konzumujú video obsah a veľa času trávia na vizuálne bohatých sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, Tiktok a Snapchat.



Analytik J.P. Morgan William Yang minulý týždeň uviedol, že slabý dopyt po iPhonoch 12 mini môže viesť k tomu, že Apple v 2. kvartáli zastaví ich produkciu. "Investori očakávajú úpravu produktového mixu a nemalo by to byť negatívnym prekvapením," dodal Yang.



Yang upozornil, že slabý dopyt je v súlade s vývojom na globálnom trhu, kde na telefóny s displejom menším než 6 palcov aktuálne pripadá necelých 10 %.