Bratislava 5. augusta (TASR) - E-mailové útoky zaznamenali 293 % medziročný nárast. Vzrástol aj počet zistených ransomvérových útokov, ktorý sa od konca minulého roka do prvého štvrťroka tohto roka zvýšil o 32 %. Vyplýva to z polročnej správy spoločnosti Acronis.



"Organizácie zaznamenali prudký nárast e-mailovej komunikácie, pričom počet e-mailov na organizáciu sa zvýšil o 25 %. Z celkového počtu prijatých e-mailov bolo 27,6 % spamov a 1,5 % obsahovalo škodlivý softvér alebo phishingové odkazy," uviedla spoločnosť.



Ransomvér podľa nej naďalej predstavuje veľkú hrozbu pre malé a stredné podniky (SMB), najmä v kritických odvetviach, ako je štátna správa a zdravotníctvo. Začiatkom tohto roka zaznamenala spoločnosť desať nových skupín ransomvéru, ktoré spolu predstavovali 84 kybernetických útokov na celom svete. Začiatkom tohto roka bolo podľa správy verejne nahlásených 1048 incidentov ransomvéru, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %.



Správa poukázala aj na to, ako sú poskytovatelia riadených služieb (MSP) napádaní a kompromitovaní. Za najúspešnejšie techniky používané na prelomenie kybernetickej obrany MSP boli označené phishing a sociálne inžinierstvo, zneužívanie zraniteľností, zneužívanie poverení a útoky na dodávateľský reťazec.



Spoločnosť zdôraznila, že pri útokoch sociálneho inžinierstva a automatizácie sa využíva aj umelá inteligencia (AI). Medzi najčastejšie útoky generované AI patria škodlivé e-maily, podvodné e-maily (BEC), vydieranie, deepfake či generovanie skriptov a malvéru.



"AI môže útočníkom pomáhať v každej fáze kybernetického útoku, ale môže sa používať aj ako obranný mechanizmus, pretože umožňuje priebežné odhaľovanie útokov a hlási ich bezpečnostným expertom, ktorí môžu reagovať vhodnými opatreniami na zabezpečenie kontinuity podnikania," vysvetlila spoločnosť.