Európska komisia preskúma ponuku Nvidie na prevzatie ARM

Brusel 27. novembra (TASR) - Snaha amerického koncernu Nvidia o prevzatie britského dizajnéra čipov ARM sa komplikuje. Európska komisia (EK) otvorila skúmanie ponuky Nvidie vo výške 54 miliárd USD (46,5 miliardy eur). Obáva sa totiž, že transakcia by mohla spôsobiť zvýšenie cien, zníženie voľby a obmedzenie inovácií.



Dohodu skúma aj britský protimonopolný úrad, ktorý takisto varoval, že akvizícia môže poškodiť konkurenciu a oslabiť rivalov. ARM je považovaná za najdôležitejšiu britskú technologickú firmu.



EK podľa agentúry Reuters na základe predbežného skúmania považuje opatrenia, ktoré ponúkla Nvidia, aby získala súhlas s akvizíciou, za nedostatočné. Nvidia je najväčším svetovým výrobcom grafických kariet a AI čipov. Americký koncern síce neuviedol, aké ústupy ponúkol, ale podľa jeho predchádzajúcich vyjadrení by firma ARM mala zostať neutrálnym technologickým dodávateľom.



EK uviedla, že rozhodne do 15. marca, či akvizíciu zablokuje alebo schváli.



(1 EUR = 1,1617 USD)