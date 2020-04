Bratislava 3. apríla (TASR) – Elektronizácia stravného zníži riziko prenosu chorôb v reštauráciách, pomôže aj zamestnávateľom a stravníkom. Uviedol to prezident Asociácie moderných benefitov (AMOBE) Štefan Petrík.



Príspevok na stravovanie by podľa Petríka mohol aj na Slovensku plne prejsť na elektronické nosiče. Elektronické stravovacie karty a mobilné aplikácie by tak mohli nahradiť papierové poukážky, čo by okrem zjednodušenia logistiky pre zamestnávateľov prispelo aj k zníženiu šedej ekonomiky a bolo bezpečnejšie pre všetky zúčastnené strany.



V roku 2016 sa podľa neho aj preto v Belgicku rozhodli prejsť iba na elektronickú formu stravných lístkov. Na Slovensku dnes využíva elektronické stravné lístky členov AMOBE takmer 300 000 ľudí.



Úplná elektronizácia stravných lístkov je podľa Petríka cesta, ako zlepšiť fungovanie tohto sociálneho benefitu pre zamestnancov, zamestnávateľov, reštaurácie, maloobchod a štát. Využívanie bezkontaktných platieb namiesto papierových stravných lístkov a hotovosti tiež znižuje v čase epidémií riziko nákazy zamestnancov reštaurácií.



"Zároveň je to bezpečnejšie aj z pohľadu šírenia ochorení medzi populáciou, a to nielen v čase globálnych pandémií, akú, bohužiaľ, dnes zažívame, ale aj klasických sezónnych vírusových vĺn," dodal Petrík.



Elektronické stravné lístky, či už mobilné aplikácie alebo karty, podľa jeho slov výrazným spôsobom znižujú aj administratívnu záťaž zamestnávateľov, reštaurácií a obchodov.



"Ak sa dnes diskutuje o znižovaní záťaže pre zamestnávateľa, aj v tomto prípade je tou cestou digitalizácia. Zamestnávateľ nemusí už stravné lístky ani distribuovať, stravné sa automaticky pripisuje na účet zamestnanca," upozornil Petrík.



Rovnako aj v reštauráciách a obchodoch podľa neho odpadáva problém s prepočítavaním tržieb, keďže sa podobne ako pri bankových kartách platba automaticky eviduje v ich pokladni.



Upozornil, že v neposlednom rade prinášajú mobilné platby a karty viacero výhod aj pre zamestnancov využívajúcich stravné lístky.



"Ako najväčšiu výhodu vnímajú Slováci podľa prieskumu možnosť zaplatiť presnú sumu obeda," uzavrel Petrík. Za ďalšie hlavné výhody podľa neho označili respondenti reprezentatívneho prieskumu z februára tohto roku aj jednoduchosť platby, držania v peňaženke, ale aj ekologický aspekt.



Podčiarkol, že elektronizáciou príspevku na stravovanie sa zároveň zachováva garancia využitia príspevku na účel, na ktorý ho zamestnávateľ poskytuje, na stravovanie. To bude kľúčové pre pomoc reštauráciám počas aj po odznení koronavírusovej pandémie.



"Príspevok na stravovanie už dnes prináša reštauráciám stovky miliónov eur, po obnovení prevádzok bude dôležitým nástrojom pre návrat malých reštaurácií do normálu," povedal Petrík.



Dodal, že práve v snahe priniesť výhody elektronických riešení na Slovensko začali členovia AMOBE aktívne s elektronizáciou stravného pred 4 rokmi. Od roku 2016 zvýšili členovia AMOBE počet zamestnancov s elektronickými stravnými kartami alebo aplikáciami z vtedajších 40 000 na 294 000 z celkovo asi 830 000 zamestnancov a SZČO využívajúcich ich produkty.