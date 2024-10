Ericsson vykázal zisk za 3. štvrťrok

Štokholm 15. októbra (TASR) - Švédsky telekomunikačný koncern Ericsson v utorok oznámil zisk za 3. štvrťrok po vlaňajšej strate. Jeho tržby prekonali odhady. To ukazuje, že trh s telekomunikačnými zariadeniami vykazuje známky zlepšenia vďaka rastu dopytu po zariadeniach 5G v Severnej Amerike. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Oslabenie dopytu zo strany severoamerických mobilných operátorov v predchádzajúcich dvoch rokoch zasiahlo spoločnosti ako Ericsson a Nokia, ktoré museli hľadať rast na rozvíjajúcich sa trhoch, ako je India, často za cenu obetovania ziskov.



"Vidíme známky toho, že celkový trh sa stabilizuje, pričom Severná Amerika sa vracia k rastu," uviedol generálny riaditeľ Borje Ekholm vo vyhlásení.



Ericsson v utorok oznámil, že v 3. štvrťroku 2024 dosiahol čistý zisk 3,88 miliardy švédskych korún (341,14 milióna eur) po čistej strate 30,49 miliardy SEK v rovnakom období minulého roka. Zisk na akciu bol 1,14 SEK v porovnaní so stratou 9,21 SEK/akcia pred rokom.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITA), kľúčový ukazovateľ zisku, sa zvýšil o 64 % na 7,76 miliardy SEK zo 4,72 miliardy SEK v predchádzajúcom roku. Upravená marža EBITA vzrástla na 12,6 % z minuloročných 7,3 %.



Tržby za 3. štvrťrok medzitým klesli o 4 % na 61,79 miliardy SEK z vlaňajších 64,47 miliardy SEK, ale prekonali odhady analytikov, ktorí očakávali tržby 61,6 miliardy SEK. Tržby v Severnej Amerike pritom vzrástli o viac ako 50 % na 20,4 miliardy SEK.



"Severná Amerika sa zotavuje z veľmi nízkych úrovní. Pokiaľ ide o ostatné trhy, Európa stagnuje a zvyšok klesá, takže sme stále na náročnom trhu," povedal finančný riaditeľ Lars Sandström.



India, ktorá bola minulý rok svetlým bodom Ericssonu, výrazne spomalila. Spoločnosť však teraz získala nové zmluvy od Vodafone Idea a Bharti Airtel.



Ericsson očakáva, že predaj sietí sa počas 4. štvrťroka stabilizuje, a to vďaka pokračujúcemu dobrému rastu v Severnej Amerike.



(1 EUR = 11,3735 SEK)