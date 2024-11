Európska komisia uložila spoločnosti Meta pokutu 797,72 milióna eur

Brusel 14. novembra (TASR) - Európska komisia uložila americkej spoločnosti Meta, prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook, pokutu vo výške 797,72 milióna eur. Spoločnosť porušila protimonopolné pravidlá Európskej únie, keďže konkurenčným poskytovateľom online reklamy stanovila nekalé podmienky, oznámila Komisia vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Meta prepojila svoju inzertnú službu Facebook so svojou sociálnou sieťou Facebook a iným poskytovateľom služieb online inzercie ukladala nespravodlivé obchodné podmienky, uviedla Komisia. Používatelia Facebooku majú automaticky prístup k službe Marketplace, čo Mete dáva "výhody, ktorým sa iní poskytovatelia služieb inzercie nemôžu rovnať", uviedla európska komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.



Verdikt je výsledkom vyšetrovania, ktoré začal Brusel v júli 2021. Komisia vyjadrila obavy aj vzhľadom na to, že technologický gigant má osobitný prístup k údajom konkurencie. Deje sa to napríklad v prípade, keď konkurenti umiestňujú svoju reklamu na Facebook alebo na sociálnu sieť Instagram, ktorá rovnako patrí pod Metu. Americká spoločnosť bezprostredne po zverejnení rozhodnutia oznámila, že sa proti nemu odvolá.