Experti v rámci projektu poučili žiakov o online hrozbách

Bratislava 7. februára (TASR) - Moderné technológie sú dnes neodmysliteľnou súčasťou životov ľudí a výrazne to uľahčujú v práci, škole, ale aj v súkromnom živote. Internet aktívne používajú nielen dospelí, ale aj deti, na ktoré v digitálnom priestore striehnu mnohé hrozby i nevhodný obsah.



Deti na internete už od útleho detstva trávia mnoho času hraním hier, sledovaním rôznych videí, chatovaním s priateľmi, či vyhľadávaním informácií potrebných do školských úloh. Je potrebné s nimi hovoriť o rizikách mobilných technológií a chrániť ich pred hrozbami online sveta, ktorými sú napríklad kyberšikana i závislosť detí od internetu.



Mobilný operátor Orange sa pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet, ktorý pripadá na 8. februára a jeho organizáciu na celom svete zabezpečuje od roku 2004 sieť INSAFE, rozhodol aj tento rok pripomenúť nástrahy, ktoré ľudí v online priestore čakajú, a tiež to, ako sa chrániť a používať digitálne technológie bezpečne a zodpovedne.



Jednou z možností, ako získať potrebné vedomosti či návody, je webstránka www.detinanete.sk, ktorá slúži širokej verejnosti, rodičom a pedagógom ako zdroj informácií zameraných na preventívnu ochranu detí a mládeže pred nástrahami internetu. K dispozícii na nej sú aj mnohé rady, ako k riešeniu vzniknutých problémov pristupovať. Do pozornosti dáva aj informácie o bezplatných workshopoch vedených detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou alebo s ňou spolupracujúcimi špecialistami, ktorí od roku 2006 poučili už viac ako 35.000 žiakov o online hrozbách a závislostiach od internetu.



"Snažíme sa o to, aby z našich detí vyrástli moderní ľudia, a tak potrebujú používať internet. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že všetko to pozitívne, čo ich naučíme, môže priniesť riziká, ktoré nie sú schopné odhadnúť. Deti si dokážu ubližovať a používajú na to technológiu. Rovnako nevedia odhadnúť čas, ktorý majú tráviť na mobile alebo pri počítači, a tak sa môžu stať závislými. Rozvinul sa aj fenomén virtuálnych priateľov, ktorých môžu stretnúť na internete. Prevencia je jednoznačne v tom, že deti potrebujú vedieť, čo to je, ako to vyzerá a kde sa s tým môžu stretnúť," doplnila psychologička Tóthová Šimčáková.