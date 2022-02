IT experti varujú pred falošnými zbierkami na pomoc Ukrajine

Bratislava 28. februára (TASR) - Podvodníci nemajú zábrany ani počas vojny, kyberbezpečnostná spoločnosť ESET varuje pred falošnými zbierkami na pomoc Ukrajine. Prvé nepravé humanitárne zbierky vznikli už krátko po začiatku vojenského konfliktu a ich počet bude zrejme narastať. Experti odporúčajú využiť overené organizácie, ak chcú obyvateľom Ukrajiny pomôcť.



Firma našla niekoľko podvodných výziev k finančným darom pre ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine, pričom bankové účty, na ktoré mali darcovia posielať peniaze, sa nedajú spojiť s legitímnym subjektom. Výzvy sú zatiaľ v anglickom jazyku, experti však predpokladajú, že by sa mohli rýchlo začať šíriť nové verzie určené pre Slovensko či iné krajiny.



Experti vysvetlili, že falošné zbierky sa šíria na sociálnych sieťach alebo cez e-maily. Väčšinou v nich nie je uvedené, v prospech akej organizácie má darca prispieť. Falošné zbierky taktiež uvádzajú nejasný účel, na ktorý bude pomoc využitá. "Spozornite aj pri zbierkach, ktoré žiadajú platbu v kryptomene. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti, overte si výzvu, inštitúciu či uverejnené číslo účtu na oficiálnych stránkach organizácie," radia odborníci.



Experti radia prispievať na pomoc Ukrajincom cez známe organizácie, ktoré preukázateľne pomáhajú v tejto oblasti a majú na Ukrajine partnerov. "Prispejte prostredníctvom oficiálnej stránky organizácie, alebo sa obráťte priamo na organizáciu, ak máte akékoľvek podozrenie o pravosti zbierky. Útočníci sa môžu vydávať aj za legitímne organizácie," podotkla spoločnosť.



Takisto treba podľa nej spozornieť pri žiadosti o platbu v kryptomene - väčšina organizácií, ktoré pomáhajú vo vojnových zónach, neprijíma takéto príspevky. "Vyhnite sa kliknutiu na odkazy a sťahovanie príloh v nevyžiadaných e-mailoch od neznámych ľudí, ktorí vyzývajú k okamžitému konaniu. Môžete si tak do zariadenia stiahnuť malvér," pripomenuli experti.



Overiť si podľa nich treba aj zbierku, ktorú potenciálnemu darcovi odporučil niekto známy, aj on totiž mohol byť obeťou podvodu. Netreba robiť unáhlené rozhodnutia, podvodníci totiž chcú zneužiť naliehavosť situácie na vylákanie peňazí.