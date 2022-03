Bratislava 19. marca (TASR) - IT firmy a spoločnosti, ktoré robia výskum, môžu ušetriť na daniach. Slovensko sa stalo daňovým rajom pre inovatívne spoločnosti podnikajúce aktivity v oblasti R&D. Hlavným dôvodom sú nové, zvýhodnené daňové režimy patent box a superodpočet. Oba nástroje využíva na Slovensku už množstvo firiem. Hoci im zákon umožňuje vo veľkej miere optimalizovať dane, odborníci z kancelárie Highgate Law & Tax upozorňujú, že nie každú takúto optimalizáciu daňoví kontrolóri uznajú.



Využitie patent boxu, ako aj superodpočtu, je štandardne možné iba v prípade, ak daňovník vykonáva nejakú výskumno-vývojovú činnosť. Tá však musí byť dostatočná na to, aby naplnila znaky kvalifikovanej aktivity na účely patent boxu alebo superodpočtu.



Patent box je riešením nielen pre IT firmy, ale aj iné spoločnosti, ktoré vyvíjajú vlastné softvéry, patenty, alebo úžitkové vzory. Superodpočet, ktorý môže byť tento rok do výšky 100 % nákladov, je riešením najmä pre výskumníkov. "Kým pri patent boxe je potrebné, aby bol nehmotný majetok aktivovaný v účtovníctve, pri superodpočte nie je povinné, aby projekt dosahoval ekonomické úžitky. Daňovú výhodu v podobe superodpočtu tak môže daňovník získať napriek tomu, že jeho výskum alebo vývoj nepovedie k daňovým príjmom. Ak však firma vykonáva inú, ziskovú aktivitu, superodpočet mu dovoľuje znížiť jeho celkový základ dane," vysvetlil právnik z Highgate Law & Tax Peter Varga.



Ak však vynález umožňuje firme generovať zisk, môže si pri optimalizácii daní uplatniť oba spomínané nástroje naraz. "Na ten istý projekt výskumu a vývoja si môže spoločnosť uplatniť tak patent box aj superodpočet a po odrátaní nákladov na jeho vývoj a výskum môže príjmy z využitia tohto nehmotného aktíva zdaňovať iba z polovice," pokračoval Varga.



Pri každom vývoji musí vznikať nejaké nové poznanie. Keďže právny ani daňový poradca nie sú kvalifikovaní, aby určili, či túto aktivitu daňovník v skutočnosti vykonáva, súčasťou tímu u daňovníka by mal byť aj technický poradca. Ten posúdi, či ide o výskumno-vývojovú činnosť.