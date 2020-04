IT firmy: Naše námety boli v programovom vyhlásení vlády vypočuté

Bratislava 23. apríla (TASR) – IT asociácia Slovenska (ITAS) oceňuje, že v programovom vyhlásení vlády (PVV) boli vypočuté viaceré námety, ktoré asociácia ako zástupca IT firiem na Slovensku predložila. Informoval o tom prezident asociácie Emil Fitoš.



„Mali sme príležitosť svoje podnety aj zdôvodniť, napríklad na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu boli zástupcovia odborných a profesijných združení prizvaní na participáciu na tvorbe programového vyhlásenia vlády, čo vytvára dobrý základ na spoluprácu na nastavení ďalšieho smerovania informatizácie na Slovensku,“ dodal Fitoš.



Ako dodal, oceňuje aj spoluprácu pri príprave programu novej garnitúry s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Ministerstvom hospodárstva SR.



Fitoš v programe vyzdvihuje predovšetkým plány novej vlády eliminovať korupciu a zvýšiť transparentnosť a férovosť v biznise do štátom. Ako ozrejmil, je to podľa neho dobrý signál pre firmy a povedie to k úspechu kvalitných a tvorivých firiem.



„Vláda výzvam digitálnej doby zjavne rozumie,“ pokračoval Fitoš. Z programu totiž podľa neho vyplýva, že digitalizáciu vládny kabinet považuje za jeden z pilierov konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva a aj to, že vláda si uvedomuje potrebu úpravy legislatívy, aby verejná správa mohla naplno využiť potenciál digitálnych technológií.



„Teší nás aj dôraz na vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov a zjavné stotožnenie sa s cieľom, aby absolventi škôl boli kompetentní a schopní uplatniť sa v blízkej digitálnej budúcnosti,“ dodal Fitoš.



„Verím, že deklarované ciele sa novej vláde podarí postupne napĺňať. Slovensko musí ostať konkurencieschopnou krajinou a nesmie sa ocitnúť mimo hlavného diania v Európskej únii a vo svete. Rovnako verím, že nám všetkým záleží na prosperite našej krajiny a rovnako aj na využití potenciálu, ktorý sa ukrýva v kreatívnych ľuďoch a schopných firmách,“ uzavrel prezident asociácie s tým, že na tému informatizácie sú kedykoľvek k dispozícii na odbornú diskusiu.