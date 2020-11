IT: Foxconn dosiahol v 3. štvrťroku takmer rovnaký zisk ako vlani

Tchaj-pej 12. novembra (TASR) - Taiwanská spoločnosť Foxconn Technology Group, najväčší svetový výrobca elektroniky pre zmluvných partnerov, vo štvrtok oznámila, že v 3. štvrťroku 2020 dosiahla takmer rovnaký zisk ako vlani. Prekonala tak odhady trhu. Pomohol jej silný dopyt po technike na prácu na diaľku počas pandémie nového koronavírusu.



Spoločnosť, ktorej klientmi sú veľké technologické giganty, ako je napríklad Apple, dosiahla v období júl - september 2020 čistý zisk 30,8 miliardy taiwanských dolárov (924,12 milióna eur). To bolo len o máličko viac ako 30,7 miliardy TWD pred rokom.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, jej predpovedali zisk v priemere 28,61 miliardy TWD.



Finančný riaditeľ David Huang na konferencii investorov uviedol, že tržby v 3. štvrťroku klesli o 7 % v dôsledku oneskorení pri uvedení produktov na trh.



Foxconn, formálne spoločnosť Hon Hai Precision Industry Co Ltd, uviedla, že v budúcom roku očakáva nárast tržieb zhruba o 10 %.



Spotrebná elektronika vrátane smartfónov sa podieľala 41 % na štvrťročných tržbách. Nasledovali zariadenia pre cloud computing (28 %) a ďalšia výpočtová technika, ako sú notebooky.



(1 EUR = 33,329 TWD)