Taiwanská spoločnosť Foxconn predpovedá lepší rok 2024

Tchaj-pej 4. februára (TASR) - Taiwanská spoločnosť Foxconn, najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete a hlavný dodávateľ Apple, očakáva tento rok "trochu lepšie" výsledky ako vlani. Upozorňuje však, že čelí nedostatku čipov pre servery s umelou inteligenciou (AI). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Minulý rok sa nám darilo celkom dobre, hoci v 1. štvrťroku sme zaknihovali dosť veľký odpis," povedal v nedeľu predseda Foxconnu Liou Jou-wa s odkazom na odpis súvisiaci s podielom vo výške 34 % v japonskom výrobcovi elektroniky Sharp.



"Pokiaľ ide o tohtoročný výhľad, myslím si, že by mohol byť o niečo lepší ako minulý rok," povedal novinárom na okraj každoročného večierka so zamestnancami spoločnosti v Tchaj-pej.



Foxconn pritom vlani v novembri uviedol, že jeho výhľad na rok 2024 je "relatívne konzervatívny a neutrálny".



Spoločnosť očakáva, že dopyt po serveroch s umelou inteligenciou bude dobrý, ale globálna ekonomická neistota vzhľadom na geopolitické problémy ovplyvní dopyt po spotrebiteľských produktoch. Upozornila pritom, že výrobná kapacita čipov pre servery s AI je obmedzená a pre udržanie kroku s dopytom tak budú možno potrebné nové továrne.



Americký koncern Apple tento týždeň predpovedal pokles predaja svojich telefónov iPhone pre oslabovanie dopytu v Číne. Potvrdil tak obavy niektorých analytikov, že charakteristický produkt spoločnosti stráca pôdu pod nohami na kľúčovom ázijskom trhu, kde spotrebitelia kupujú skladacie telefóny a telefóny od Huawei s čipom vyrobeným v Číne.



Foxconn, formálne nazývaný Hon Hai Precision Industry Co Ltd, zverejní zisk za 4. štvrťrok budúci mesiac, keď tiež aktualizuje svoj výhľad na tento rok.