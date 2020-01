Francúzsko je ochotné pozastaviť vyberanie digitálnej dane

Paríž 21. januára (TASR) - Francúzsko ponúka ústupok v spore s USA týkajúcom sa digitálnej dane. Paríž je ochotný pozastaviť vyberanie dane do konca tohto roka, uviedol zdroj z francúzskej vlády. Samotná daň sa však nezruší.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire predtým v Bruseli povedal, že sa v stredu (22. 1.) chce s USA dohodnúť na spoločnom pláne týkajúcom sa zdaňovania digitálnych koncernov. Paríž podľa neho podporuje všetky snahy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o dosiahnutie medzinárodnej dohody v tejto oblasti. Le Maire dúfa, že riešenie by sa mohlo nájsť do konca tohto roka.



USA v decembri pohrozili Francúzsku odvetnými clami za to, že v roku 2019 zaviedlo na národnej úrovni digitálnu daň, ktorá sa týka predovšetkým veľkých amerických koncernov, ako sú Google alebo Facebook.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok (20. 1.) uviedol, že o tom hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Dodal, že chce s Trumpom spolupracovať, aby obe strany dospeli k dohode, čo by zabránilo eskalácii sporu, ktorý by mohol vyústiť do zvyšovania ciel.



Francúzsko už prisľúbilo, že vráti všetky peniaze, ktoré vyberie v rámci svojej digitálnej dane, ak sa na úrovni OECD dohodne medzinárodný daňový režim pre digitálne koncerny.