Francúzsko zvažuje reguláciu príliš rýchlej výmeny smartfónov

Paríž 23. februára (TASR) - Francúzsko uvažuje o možnej regulácii príliš skorej výmeny smartfónov za novšie modely prostredníctvom komerčných ponúk telekomunikačných operátorov. Cieľom má byť zníženie negatívneho vplyvu týchto praktík na životné prostredie. Uviedol to zdroj z vlády, ktorý nechcel byť menovaný.



Francúzski telekomunikační operátori Orange, Telecom a Altice Europe SFR už roky lákajú zákazníkov na ponuku nových smartfónov výmenou za zmluvné záväzky na určité časové obdobie, zvyčajne na dva roky.



Tieto komerčné ponuky inšpirujú zákazníkov, aby si vybrali novší smartfón, aj keď ich predchádzajúci model stále bez problémov funguje, uvádza sa vo vládnom pláne technológie a životného prostredia.



„Sme pripravení prijať nové opatrenia,“ uviedol vládny zdroj bez bližšieho vysvetlenia. „Cieľom je jednoznačne predĺžiť životnosť koncových zaradení,“ dodal v súvislosti so smartfónmi.



Podľa zdroja vláda najskôr požiada francúzsky telekomunikačný úrad Arcep, aby preskúmal ponuky zmlúv telekomunikačných operátorov s cieľom určiť, či a ako urýchľujú výmenu smartfónov. Na základe výsledkov potom vláda prijme rozhodnutie.



Francúzska vláda odhaduje, že až 75 % z negatívnych vplyvov tzv. digitálneho sektora na životné prostredie pochádza z výroby zariadení. Patria sem emisie oxidu uhličitého (CO2) a spotreba vody a iných prírodných surovín.



Kabinet požiadal tiež úrad Arcep, aby vyhodnotil, ktoré environmentálne kritériá by mohli byť spojené s prideľovaním budúcich mobilných frekvencií v pásme 26 GHz, ktoré sú zásadné pre rozvoj novej generácie mobilného internetu a siete 5G.



Chce tiež požiadať regulačný úrad, aby definoval a zozbieral nový súbor údajov na vyhodnotenie vplyvu telekomunikačných operátorov, ako aj hlavných digitálnych hráčov na životné prostredie.