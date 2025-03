Francúzsky protimonopolný úrad udelil Apple pokutu 150 miliónov eur

Paríž 31. marca (TASR) - Francúzsky protimonopolný regulátor udelil spoločnosti Apple pokutu 150 miliónov eur za zneužitie dominantného postavenia pri reklame v mobilných aplikáciách na zariadeniach iOS a iPad v období od apríla 2021 do júla 2023 zásluhou nástroja na kontrolu súkromia. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Podľa francúzskeho úradu pre hospodársku súťaž rámec Apple App Tracking Transparency (ATT), ktorý vyžaduje, aby používatelia súhlasili so zhromažďovaním údajov aplikáciami tretích strán, nie je sám osebe terčom kritiky. Ale „spôsob, akým bol implementovaný, nebol ani potrebný, ani primeraný deklarovanému cieľu spoločnosti Apple, ktorým je ochrana osobných údajov“.



Rámec vyžaduje, aby užívatelia súhlasili so zhromažďovaním údajov aplikáciami tretích strán v systémoch prevádzkovaných spoločnosťou Apple, aby sa lepšie chránilo ich súkromie a zobrazovalo sa okno v čiastočne štandardizovanom formáte.



ATT umožňuje užívateľom zariadení iPhone a iPad rozhodnúť sa, ktoré aplikácie môžu sledovať ich aktivitu, čo však kritizovali inzerenti a konkurenti závislí od online reklamy. Vyšetrovanie vo Francúzsku odštartovali sťažnosti niekoľkých združení pre online inzerentov, vydavateľov a internetové siete, ktoré obvinili Apple z údajného zneužívania svojej trhovej sily.



Pokuta vo Francúzsku je prvou pokutou akéhokoľvek protimonopolného regulátora voči spoločnosti Apple za jej transparentnosť sledovania aplikácií (ATT).



Podľa protimonopolného úradu nástroj na ochranu osobných údajov „penalizoval najmä menších vydavateľov“, pretože pri financovaní svojho podnikania sú do veľkej miery závislí od zhromažďovania údajov tretích strán.