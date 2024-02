Google sa pripája k iniciatíve na overovanie pôvodu digitálneho obsahu

San Francisco 8. februára (TASR) - Internetový gigant Google sa pripája ku konzorciu firiem, ktoré vyvíjajú technológiu na overovanie digitálneho obsahu. Reaguje tým na rastúce obavy zo šírenia falzifikátov vytváraných s použitím umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Iniciatíva s názvom Koalícia pre pôvodnosť a autentickosť obsahu (Coalition for Content Provenance and Authenticity, C2PA) vyvíja napríklad systém značiek pre obrázky na internete s viditeľnými údajmi o tom, kto je ich autorom, aké nástroje boli použité pri ich úprave, a či bol medzi nimi aj softvér na báze UI.



Spoločnosť Google vo štvrtok uviedla, že preskúma, ako by tieto overovacie znaky mohla v budúcnosti integrovať do svojich produktov a služieb. "Vo svete, kde sa dá všetok digitálny obsah sfalšovať, potrebujeme spôsob, ako dokázať, že niečo je skutočné," uviedla spoločnosť.



Koalícia C2PA verí, že sa jej technológia stane štandardom pre celé odvetvie a bude tak k dispozícii jednotný spôsob overovania obsahu v rôznych službách a na rôznych webových stránkach. Medzi členov koalície patria spoločnosti Adobe, Intel, Microsoft alebo Sony.



Pred niekoľkými týždňami vyvolali v USA poplach klamlivé automatické hovory s reálne znejúcou imitáciou hlasu prezidenta Joea Bidena, ktorý odradzoval od účasti na primárnych voľbách svojej Demokratickej strany v štáte New Hampshire. Incident podnietil obavy, že v nasledujúcich mesiacoch by UI mohla byť využitá na pokusy ovplyvniť výsledky novembrových prezidentských volieb prostredníctvom šírenia zavádzajúceho, avšak reálne vyznievajúceho obsahu.