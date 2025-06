Google sa zrejme nevyhne pokute EÚ

Luxemburg 19. júna (TASR) - Americký technologický gigant Google sa zrejme nevyhne pokute od Európskej únie (EÚ) za zneužívanie dominantného postavenia svojho operačného systému Android v mobilných telefónoch. Generálna advokátka Európskeho súdneho dvora Juliane Kokottová vo štvrtok odporučila totiž súdu, aby zamietol odvolanie spoločnosti Google proti rekordnej protimonopolnej pokute vo výške 4,1 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.



„Generálna advokátka Kokottová vo svojom stanovisku navrhuje, aby Európsky súdny dvor zamietol odvolanie spoločnosti Google, a teda potvrdil rozsudok Všeobecného súdu,“ uviedol vo štvrtok v tlačovej správe Európsky súdny dvor so sídlom v Luxemburgu.



Námietky Googlu voči pokute označila Kokottová za neopodstatnené.



Pokuta sa týka dlhotrvajúceho sporu okolo operačného systému Android spoločnosti Google.



Európska komisia udelila Googlu v roku 2018 rekordnú pokutu za to, že zneužil dominantné postavenie Androidu v mobiloch na nespravodlivé zvýhodnenie vlastných aplikácií prostredníctvom predinštalačných zmlúv s výrobcami smartfónov. Podľa Komisie mohli výrobcovia telefónov získať licenciu na obchod s aplikáciami Google Play len vtedy, ak si predinštalovali vyhľadávač a prehliadač Google.



Americká spoločnosť tak zneužila svoje dominantné postavenie na trhu na posilnenie svojej pozície vo vyhľadávacích službách a zvýšenie príjmov z reklamy.



Google sa už v roku 2018 proti rozhodnutiu Komisie odvolal na Všeobecný súd. Ten však pokutu v roku 2022 potvrdil a mierne ju znížil na 4,125 miliardy eur zo 4,34 miliardy eur. Americká spoločnosť potom podala odvolanie na Európsky súdny dvor.



Google je „sklamaný“ z verdiktu generálnej advokátky a dodal, že „odrádza od investícií do otvorených platforiem a poškodzuje používateľov Androidu, partnerov a vývojárov aplikácií“.



Hoci je návrh generálnej advokátky nezáväzný, sudcovia ho často berú do úvahy. Očakáva sa, že Európsky súdny dvor vynesie konečné rozhodnutie v najbližších mesiacoch.