Google už platí za zdieľanie informácií aj vydavateľom v Británii

Londýn 10. februára (TASR) - Spoločnosť Google uzavrela licenčnú dohodu s britskými vydavateľmi, ktorým bude platiť za zverejňovanie ich obsahu. Google v stredu oznámil, že spustil v Británii svoj produkt News Showcase, čo znamená, že technologický gigant bude teraz platiť za spravodajský obsah. Google News Showcase je súčasťou záväzku spoločnosti investovať 1 miliardu dolárov (826,17 milióna eur) do správ na celom svete.



Americká firma zo Silicon Valley podpísala dohodu so 120 britskými subjektmi, vrátane novín Financial Times a agentúry Reuters, ktorým bude odvádzať licenčné poplatky za výňatky zo správ, ktoré sa objavia vo výsledkoch vyhľadávania. Britskí vydavatelia tak môžu dostať od Google ročne niekoľko miliónov dolárov.



Táto funkcia bude umiestnená v mobilnej aplikácii Google News a Google Discover. Keď užívatelia kliknú na výňatky v aplikácii Google News alebo Google Discover, zobrazí sa im celý článok na stránkach vydavateľa. „Google News Showcase, náš nový produktový a licenčný program pre správy, sa začne rozširovať na lokálnych, celoštátnych a nezávislých vydavateľov v Británii,“ uviedol Ronan Harris, viceprezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Google UK a Írsko, v stredu na blogu.



Dodal, že v rámci licenčných zmlúv s vydavateľmi uvádza Google na trh aj možnosť pre čitateľov získať prístup k vybranému platenému obsahu. Táto funkcia poskytne čitateľom príležitosť prečítať si viac obsahu od vydavateľa a zároveň ich môže inšpirovať, aby sa stali predplatiteľmi.



Aj sociálna sieť Facebook minulý mesiac spustila v Británii podobnú službu. Technologické veľmoci ako Facebook a Google sú pod čoraz väčším tlakom, aby platili mediálnym spoločnostiam za ich obsah.



Google na celom svete presvedčil 450 spravodajských publikácií, aby vytvorili obsah pre Google News Showcase. Okrem Británie zaviedol túto funkciu aj v Austrálii, Nemecku, Brazílii, Kanade, Francúzsku, Japonsku a Argentíne. A rokovania pokračujú v ďalších krajinách.