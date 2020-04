Google zverejňuje počas pandémie pohyb ľudí

Bratislava 3. apríla (TASR) – Spoločnosť Google od dnes zverejňuje trendy vo vývoji pohybu komunít na základe agregovaných a anonymizovaných dát. Spoločnosť o tom informovala dnes. Prehľady by mali pomôcť predstaviteľom zdravotníctva pri prijímaní kritických rozhodnutí v boji proti pandémii nového koronavírusu.



Ide o všeobecné prehľady o tom, ako sa vyvíja návštevnosť v rôznych lokalitách so zvýšeným pohybom ľudí, ako sú potraviny, lekárne, parky, zastávky MHD či vlakové a autobusové stanice a pracoviská. Z dát nie je možné identifikovať konkrétnych používateľov.



„Vzhľadom na to, ako štáty a komunity po celom svete bojujú s pandémiou COVID-19, narastá potreba dát a štatistík, na základe ktorých by mohli predstavitelia zdravotníctva rozhodovať o najvhodnejších opatreniach spomaľujúcich rýchlosť prenosu tohto ochorenia,“ vysvetlila spoločnosť.



Google bude tieto prehľady v počiatočnej fáze poskytovať v 131 krajinách. „Oficiálnym predstaviteľom pomôžu získať ďalšie údaje o tom, ako sa prejavujú uzatváranie škôl, karanténa a ďalšie opatrenia smerujúce k splošteniu krivky epidémie,“ dodala spoločnosť.



Prehľady poskytujú napríklad štatistiky o tom, ako sa v čase mení charakter nevyhnutného pohybu obyvateľstva, čo môže slúžiť napríklad aj na stanovenie vhodných otváracích hodín. Informácia o frekventovanosti staníc zase môže poslúžiť na určenie primeraného počtu vagónov vlakov, aby neboli príliš preplnené.



Spoločnosť tieto dáta zatiaľ zverejňuje na úrovni krajín a regiónov, v ďalších týždňoch bude pracovať aj na možnosti zobrazenia dát za menšie územné celky. „Prehľady zobrazia trendy za niekoľko posledných týždňov, najkratší interval bude spred 48 - 72 hodín,“ dodala spoločnosť.



Prehľady podľa spoločnosti plne rešpektujú ochranu súkromia. „Nikdy z nich tak nebude možné odhaliť polohu, pohyb alebo kontakty konkrétneho používateľa. Prehľady čerpajú z anonymizovaných dát od používateľov, ktorí si sami aktívne zapli funkciu história polohy, ktorá je vo východiskovom nastavení pre všetkých používateľov vypnutá,“ dodala spoločnosť.



Podľa dát, ktoré spoločnosť uviedla pre Slovensko k 29. marcu, klesol pohyb ľudí na miesta, ako sú reštaurácie, kaviarne, obchodné centrá, múzeá či knižnice, oproti bežnému stavu o 82 %. Ešte viac klesol pohyb ľudí na miesta, ako sú potraviny, sklady potravín, trhy, obchody so špeciálnymi potravinami, drogérie či lekárne, a to o 89 %. Na staniciach verejnej dopravy klesol pohyb o 61 % a na pracoviskách o 38 %.



Trend vývoja pohybu ľudí do parkov, pláží či verejných záhrad klesol o deväť percent. Naopak, však stúpol pohyb ľudí v miestach bydlísk o 10 %.