Huawei dokáže prežiť ďalšie útoky USA, tvrdí zakladateľ koncernu

Davos 21. januára (TASR) - Čínsky technologický gigant Huawei môže prežiť ďalšie útoky zo strany Spojených štátov. Vyhlásil to v utorok zakladateľ koncernu Žen Čeng-fej, ktorý tiež predpovedá ich eskaláciu. Washington môže podľa neho zintenzívniť kampaň proti Huaweiu, ale jej vplyv na podnikanie koncernu bude minimálny.



Huawei vyvoláva obavy USA pre jeho väzby na čínsku vládu. Washington tvrdí, že Huawei predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť, pretože sieťové technológie firmy by mohla čínska vláda použiť na špionáž. Huawei všetky tvrdenia popiera.



Minulý rok zaradili USA spoločnosť Huawei na tzv. čiernu listinu, čím jej obmedzili prístup k americkým technológiám. Žen Čeng-fej očakáva, že tento tlak bude pokračovať.



"Tento rok by USA mohli ešte vystupňovať svoju kampaň proti Huaweiu, ale mám pocit, že jej vplyv na podnikanie spoločnosti nebude veľmi významný," povedal Žen Čeng-fej na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.



Pripomenul, že čínsky koncern už má svoje skúsenosti z minulého roka, stal sa tak silnejším a verí, že dokáže prežiť aj ďalšie útoky.



Washington tlačí na svojich spojencov ako nedávno na Spojené kráľovstvo, aby zablokovali Huaweiu možnosť podieľať sa na budovaní mobilných sietí novej generácie 5G. Medzitým sa USA snažia zaviesť pravidlá, ktoré zabránia tomu, aby Huawei získal prístup k produktom amerických firiem, ktoré boli vyrobené v ich zahraničných továrňach.



Zaradenie na čiernu listinu viedlo okrem iného k tomu, že Huawei bude musieť uviesť svoj "vlajkový" smartfón na trh bez licencovaného softvéru Android od Google.



Huawei však v ostatných rokoch investoval do vlastnej technologickej základne vrátane výroby čipov a softvéru. Minulý rok predstavil svoj operačný systém s názvom HarmonyOS, zatiaľ ho však nepoužíva žiadny z jeho smartfónov.



Žen Čeng-fej povedal, že Huawei vynaložil stovky miliárd na prípravu plánu B, ktorý spoločnosti umožní prežiť.