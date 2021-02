Huawei zaznamenal v minulom roku mierny rast tržieb aj zisku

Šanghaj 23. februára (TASR) - Čínsky výrobca telekomunikačných zariadení Huawei Technologies zaznamenal v minulom roku 2020 mierny rast tržieb aj zisku, napriek tomu, že USA sprísnili sankcie proti nemu. Oznámil to v utorok rotujúci predseda spoločnosti.



Administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa zaradila v roku 2019 Huawei na tzv. čiernu listinu, čo znamená, že americké firmy s ním nemôžu obchodovať bez špeciálnej licencie. To obmedzilo čínskemu koncernu prístup ku kritickej technológii amerického pôvodu a ovplyvnilo jej schopnosť navrhovať vlastné čipy.



Podľa USA predstavuje technológia od Huawei bezpečnostné riziko, čo čínsky koncern opakovane poprel.



„Spoločnosť Huawei bola v minulom roku konfrontovaná s mimoriadnymi ťažkosťami,“ uviedol rotujúci predseda Kchen Chu na podujatí Mobile World Congress Shanghai. „Prevádzka bola relatívne stabilná a v súlade s našimi prognózami, zaznamenali sme mierny rast tržieb a zisku,“ dodal bez ďalších podrobností.



Hovorca Huawei v tejto súvislosti uviedol, že koncern by mal zverejniť svoje celoročné výsledky v marci.



Začiatkom tohto mesiaca zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Žen Čeng-fej vo svojich prvých komentároch pre médiá vyjadril nádej, že nová americká administratíva prezidenta Joea Bidena „zavedie otvorenú politiku“ voči americkým firmám obchodujúcim s Huawei.



Predstaviteľ čínskeho ministerstva pre informácie a informačné technológie zároveň v utorok informoval, že Čína vynaložila na budovanie svojej mobilnej siete novej generácie 5G viac ako 260 miliárd jüanov (330,14 miliardy eur).



Spoločnosť Huawei v pondelok predstavila svoj nový skladací telefón 5G Mate X2, ktorý bude využívať procesor spoločnosti Kirin.



Rotujúci predseda Huawei oznámil tiež, že spoločnosť zriadila v Indonézii 50.000 základňových staníc 5G a dodal, že plánuje postaviť 2000 základňových staníc v odľahlých oblastiach Ghany.