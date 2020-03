Huawei zaznamenal vlani najslabší nárast zisku za tri roky

Peking 31. marca (TASR) - Čínsky výrobca telekomunikačných zariadení, koncern Huawei Technologies, zaznamenal vlani nárast zisku, ale najslabší za tri roky. Dôvodom bol slabý zahraničný odbyt v dôsledku intenzívnej americkej kampane. USA totiž podozrievajú Huawei zo špionáže pre úzke kontakty vedenia koncernu s čínskou vládou.



Washington varoval spojencov, aby nevyužívali zariadenia od Huwaei pri budovaní nových sietí 5G. A zaradil čínsku spoločnosť na tzv. čiernu listinu, čím obmedzil predaj produktov a komponentov vyrobených v USA a niektorých ďalších položiek vyrobených v zahraničí, ktoré obsahujú americkú technológiu, koncernu Huawei.



Čistý zisk Huawei sa v roku 2019 zvýšil o 5,6 % na 62,7 miliardy jüanov (8 miliárd eur). To bolo výrazne slabšie tempo rastu ako o 25 % v roku 2018 alebo o 28 % v roku 2017.



Tržby za minulý rok dosiahli 858,8 miliardy CNY, čo predstavuje medziročný nárast o 19,1 %. Pod tento výsledok sa podpísal najmä výrazný rast tržieb divízie smartfónov o 34 %. Tržby divízie, ktorá zahŕňa produkty pre budovanie mobilnej siete 5G, sa vlani zvýšili len o 3,8 %.



Huawei tiež informoval, že v roku 2019 najviac stúpli jeho tržby na domácom, čínskom trhu, a to o 36,2 % na 506,7 miliardy CNY, zatiaľ čo tržby z celého ázijsko-tichomorského regiónu bez Číny klesli o 13,9 %. V Európe a na Blízkom východe sa tržby koncernu zvýšili iba o 0,7 %.



Podľa prieskumnej spoločnosti Canalys, Huawei vlani výrazne zvýšil svoj podiel na čínskom trhu so smartfónmi na 38,5 % z 27 % v predchádzajúcom roku. Čiastočne to bolo pre nárast nacionalistického sentimentu po tom, ako sa spoločnosť dostala pod rastúci tlak USA.



Koncern ďalej uviedol, že minulý rok vynaložil na výskum a vývoj 15,3 % svojich príjmov.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa údajne pripravuje ďalšie opatrenia, ktoré majú obmedziť dodávky čipov spoločnosti Huawei. Uviedli to v marci zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



Tento rok tak bude Huawei čeliť nielen reštrikciám, spojeným so zaradením na čiernu listinu v USA, ale tiež dôsledkom pandémie nového koronavírusu, ktorá ochromila mnohé kľúčové trhy koncernu.



(1 EUR = 7,8337 CNY)