New York 20. októbra (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) zaznamenal v 3. štvrťroku 2020 pokles tržieb, ale jeho čistý zisk mierne vzrástol. Podporili ho najmä príjmy tzv. cloudovej divízie.



Z hospodárskych výsledkov IBM vyplýva, že jeho čistý zisk za tri mesiace do konca septembra 2020 vzrástol na 1,70 miliardy USD (1,44 miliardy eur), čo predstavuje 1,89 USD na akciu, z 1,67 miliardy USD alebo 1,87 USD/akcia v minulom roku.



Po očistení od jednorazových položiek mal IBM v 3. kvartáli upravený zisk 2,58 USD na akciu, čo je menej ako 2,68 USD/akcia pred rokom. Analytici však predpovedali koncernu zisk 2,58 USD na akciu.



Tržby spoločnosti sa v 3. štvrťroku znížili o 2,6 % na 17,56 miliardy USD z vlaňajších 18,03 miliardy USD, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami 17,54 miliardy USD.



„Silný výkon nášho cloudového podnikania, pod vedením spoločnosti Red Hat, podčiarkuje čoraz väčšie prijatie našej otvorenej hybridnej cloudovej platformy klientmi,“ uviedol výkonný riaditeľ Arvind Krishna. „Oddelením podnikania v oblasti služieb riadenej infraštruktúry sa vytvorí samostatná spoločnosť s vedúcim postavením na trhu a ešte viac sa zameriame na otvorenú hybridnú cloudovú platformu IBM a možnosti umelej inteligencie. To urýchli našu stratégiu rastu a zlepší pozície spoločnosti IBM, aby využila príležitosť, ktorú ponúka hybridný cloud v hodnote 1 bilióna USD,“ dodal.



Celkové tržby cloudovej divízie v sledovanom období vzrástli o 19 % na 6,3 miliardy USD.



Začiatkom tohto mesiaca IBM oznámil plány na oddelenie svojej divízie infraštruktúrnych služieb Global Technology Services do novej verejne obchodovanej spoločnosti (NewCo) a chce sa zamerať viac na cloudové podnikanie.



(1 EUR = 1,1785 USD)