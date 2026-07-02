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Infineon otvoril v Drážďanoch nový závod za päť miliárd eur
Od začatia výstavby v máji 2023 uplynuli tri roky, kým bol projekt dokončený.
Autor TASR
Drážďany 2. júla (TASR) - Nemecký výrobca počítačových čipov Infineon vo štvrtok otvoril v Drážďanoch nový závod, do ktorého investoval približne päť miliárd eur. Ide o najväčšiu jednorazovú investíciu v histórii spoločnosti, vyhlásil predseda predstavenstva Jochen Hanebeck. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Od začatia výstavby v máji 2023 uplynuli tri roky, kým bol projekt dokončený. Závod vytvorí približne tisíc nových pracovných miest, uviedol Hanebeck, ktorý jeho sprevádzkovanie označil za míľnik pre Drážďany, Nemecko a technologickú suverenitu Európy. Infineon plánuje v závode vyrábať polovodiče, ktoré nájdu okrem iného uplatnenie v elektromobiloch, výpočtových centrách, priemyselných zariadeniach a technológiách pre obnoviteľné zdroje energie.
Od začatia výstavby v máji 2023 uplynuli tri roky, kým bol projekt dokončený. Závod vytvorí približne tisíc nových pracovných miest, uviedol Hanebeck, ktorý jeho sprevádzkovanie označil za míľnik pre Drážďany, Nemecko a technologickú suverenitu Európy. Infineon plánuje v závode vyrábať polovodiče, ktoré nájdu okrem iného uplatnenie v elektromobiloch, výpočtových centrách, priemyselných zariadeniach a technológiách pre obnoviteľné zdroje energie.