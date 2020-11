Infineon sa vo 4. kvartáli vrátil do čiernych čísel

Neubiberg 9. novembra (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon sa vo 4. kvartáli skončeného fiškálneho roka 2019/2020 vrátil do čiernych čísel. Za tri mesiace od júla do septembra zaznamenal zisk z pokračujúcich operácií 109 miliónov eur. V predchádzajúcom kvartáli sa dostal do straty spôsobenej okrem následkov koronakrízy aj vysokými nákladmi na prevzatie amerického konkurenta, firmy Cypress. Na porovnanie, v rovnakom období pred rokom zisk dosiahol 163 miliónov eur.



Zisk na akciu medziročne klesol na 8 centov z 13 centov. Upravený čistý zisk z pokračujúcich operácií vzrástol na 262 miliónov eur alebo 20 centov na akciu z 232 miliónov eur alebo 19 centov na akciu.



Zisk za celý uplynulý fiškálny rok 2019/2020 (do 30. septembra) padol o vyše polovicu na 368 miliónov eur.



Šéf Infineonu Reinhard Ploss označil posledný štvrťrok za veľmi dobrý. "Niektoré naše cieľové trhy, predovšetkým automobilový trh, sa od leta zotavovali rýchlejšie, než sme očakávali," povedal Ploss. "K tomu ešte treba pripočítať zrýchlenie štrukturálnej zmeny smerom k elektromobilite, predovšetkým v Európe." Ploss je mierne optimistický, aj pokiaľ ide o prebiehajúci fiškálny rok, ktorý sa začal v októbri.