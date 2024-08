Infineon Technologies vykázal za 3. štvrťrok pokles tržieb aj zisku

Drážďany 5. augusta (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon Technologies vykázal za 3. štvrťrok svojho finančného roka 2023/24 pokles tržieb aj zisku. Po tretíkrát v priebehu niekoľkých mesiacov revidoval nadol svoju prognózu tržieb za celý rok, keďže jeho výsledky za uplynulý kvartál nesplnili očakávania v dôsledku slabého dopytu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Infineon v pondelok oznámil, že jeho zisk za tri mesiace do konca júna, čo je 3. štvrťrok jeho finančného roka, klesol o 52 % na 403 miliónov eur z minuloročných 831 miliónov eur.



Upravený zisk na akciu sa v 3. štvrťroku znížil na 43 centov z minuloročných 68 centov/akcia.



Tržby skupiny Infineon v sledovanom období klesli o 9 % na 3,70 miliardy eur zo 4,09 miliardy eur pred rokom. Analytici spoločnosti predpovedali tržby 3,8 miliardy eur.



Pri pohľade do budúcnosti, vo 4. štvrťroku spoločnosť predpokladá tržby vo výške približne 4 miliardy eur a výslednú maržu na úrovni približne 20 %.



Za celý fiškálny rok do konca septembra 2024 očakáva tržby okolo 15 miliárd eur, pričom Infineon už dvakrát znížil svoj odhad. V predchádzajúcom počítal s tržbami 15,1 miliardy eur, plus-mínus 400 miliónov eur.



"Oživenie na našich cieľových trhoch postupuje len pomaly. Dlhotrvajúca slabá ekonomická dynamika viedla k tomu, že úrovne zásob v mnohých oblastiach prekrývali konečný dopyt," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Infineon Jochen Hanebeck.



Program šetrenia nákladov, ohlásený v máji, by mal začať prinášať výsledky v roku 2025, dodal Hanebeck v pondelok.