Intel chce v Európe investovať až 80 miliárd eur

Frankfurt nad Mohanom 8. septembra (TASR) - Americký výrobca polovodičov Intel do konca roka oznámi, kde v Európe do roku 2030 postaví až osem závodov na výrobu čipov. V rozhovore pre Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) to povedal šéf koncernu Pat Gelsinger.



Aktuálne je podľa neho na výber približne desať miest, z toho niekoľko v Nemecku. Gelsinger sa preto stretol so zástupcami Európskej komisie (EK) a počas uplynulých troch dní aj dvakrát s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



Intel v utorok (7. 9.) na mníchovskom autosalóne IAA Mobility ohlásil investície v Európe v objeme až do výšky 80 miliárd eur. Z toho však približne 30 % by mala pokryť štátna pomoc, uviedol Gelsinger v rozhovore pre FAZ. Táto štátna pomoc je podľa neho potrebná, aby koncern obstál predovšetkým voči ázijskej konkurencii. Gelsinger tiež dodal, že Intelu sa musí vyplatiť, že prinesie najnovšiu technológiou do Európy.