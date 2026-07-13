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IT: Intel investuje do modernizácie závodu v Írsku 5 miliárd USD
Investícia prichádza v čase, keď Intel pokračuje v rozsiahlej reštrukturalizácii zameranej na obnovenie konkurencieschopnosti.
Autor TASR
San José 13. júla (TASR) - Americký výrobca počítačových čipov Intel plánuje opäť investovať v Európe miliardy dolárov, približne rok po tom, ako zrušil plány na výstavby veľkého závodu v nemeckom Magdeburgu. Spoločnosť v pondelok oznámila, že do modernizácie a rozšírenia existujúceho závodu v Írsku vloží päť miliárd dolárov (4,37 miliardy eur), aby dokázala pokryť silný dopyt po polovodičoch používaných v dátových centrách pre umelú inteligenciu (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Investícia prichádza v čase, keď Intel pokračuje v rozsiahlej reštrukturalizácii zameranej na obnovenie konkurencieschopnosti. Výrobca čipov znižuje náklady a mení svoju stratégiu po tom, ako zaostal za konkurenciou na trhu s umelou inteligenciou, kde sa systémy vyvinuté konkurentom Nvidia stali štandardom pre mnohé aplikácie umelej inteligencie.
Intel minulý rok upustil od plánov vybudovať závod na výrobu čipov v nemeckom Magdeburgu. Rozhodnutie odložiť expanzie v Európe spoločnosť v tom čase označila za súčasť širšieho reštrukturalizačného programu.
Vlády v Spojených štátov a Európe sa už roky snažia posilniť domácu výrobu polovodičov v snahe znížiť závislosť od ázijských dodávateľských reťazcov. Vláda USA minulý rok získala 10-percentný podiel v spoločnosti Intel výmenou za prísľub miliardových dotácií.
(1 EUR = 1,143 USD)
Investícia prichádza v čase, keď Intel pokračuje v rozsiahlej reštrukturalizácii zameranej na obnovenie konkurencieschopnosti. Výrobca čipov znižuje náklady a mení svoju stratégiu po tom, ako zaostal za konkurenciou na trhu s umelou inteligenciou, kde sa systémy vyvinuté konkurentom Nvidia stali štandardom pre mnohé aplikácie umelej inteligencie.
Intel minulý rok upustil od plánov vybudovať závod na výrobu čipov v nemeckom Magdeburgu. Rozhodnutie odložiť expanzie v Európe spoločnosť v tom čase označila za súčasť širšieho reštrukturalizačného programu.
Vlády v Spojených štátov a Európe sa už roky snažia posilniť domácu výrobu polovodičov v snahe znížiť závislosť od ázijských dodávateľských reťazcov. Vláda USA minulý rok získala 10-percentný podiel v spoločnosti Intel výmenou za prísľub miliardových dotácií.
(1 EUR = 1,143 USD)