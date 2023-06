Intel žiada od nemeckej vlády zvýšenie podpory pre svoje investície

Berlín 1. júna (TASR) - Americký výrobca počítačových čipov Intel vyjednáva s nemeckou vládou o zvýšení finančnej podpory pre svoje továrne, ktoré plánuje postaviť v meste Magdeburg. Od oznámenia investičného zámeru sa mnohé zmenilo, uviedol vo štvrtok hovorca firmy, ktorý poukázal na prudké zvýšenie stavebných nákladov, cien energií a vysokú infláciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Intel údajne od spolkovej vlády aktuálne požaduje finančnú pomoc vo výške 10 miliárd eur namiesto už prisľúbených 6,8 miliardy eur. Spoločnosť v marci 2022 oznámila, že v hlavnom meste spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko bude od roku 2027 vyrábať čipy najnovšej generácie. V prvej fáze by mali vzniknúť dva závody, v ktorých by našlo prácu niekoľko tisíc ľudí. Intel v tom čase uviedol, že investícia bude najmenej vo výške 17 miliárd eur. Zvýšenie finančných prostriedkov chce vláda podľa zdrojov blízkych rokovaniam naviazať na určité podmienky.



Intel potvrdil, že v súlade s pôvodne stanoveným termínom chce so stavebnými prácami začať v roku 2024. Na stavenisku v Magdeburgu sa v súčasnosti vykonáva archeologický prieskum a prípravné stavebné práce.