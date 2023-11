Investori naliali vyše 500 miliónov USD do nemeckej firmy Aleph Alpha

Berlín 6. novembra (TASR) - Nemecký start-up Aleph Alpha, ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou (AI), získal od konzorcia priemyselných gigantov a investorov viac ako 500 miliónov USD (465,51 milióna eur) nových financií. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Bloomberg.



Aleph Alpha vyvíja veľké jazykové modely s funkciami AI, podobné ako ChatGPT amerického startupu OpenAI.



Medzi investorov firmy so sídlom v Heidelbergu patria skupina Innovation Park Intelligence (IPAI), strojársky gigant Bosch Group, maloobchodná a IT firma Schwarz Group, ktorá vlastní reťazce Lidl a Kaufland, nemecký softvérový gigant SAP, berlínska investičná skupina Christ&Company či americká softvérová firma Hewlett Packard, uviedla spoločnosť vo vyhlásení v pondelok.



Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck v pondelok na tlačovej konferencii označil investíciu za strategickú národnú prioritu.



Pri predchádzajúcom kole v roku 2021 získala spoločnosť Aleph Alpha 23 miliónov eur.



Aleph Alpha založil v roku 2019 Jonas Andrulis, ktorý predtým pracoval pre SAP a Apple. Andrulis vyzval politických lídrov, aby neboli príliš prísni v rámci pripravovaných regulačných opatrení pre AI. Upozornil, že toto odvetvie potrebuje "ďalších hráčov, nielen rozhodcov".



Habeck tiež skonštatoval, že diskusia o regulácii AI sa príliš zameriava na riziká technológie a menej na možnosti, ktoré predstavuje. Európa musí "naozaj šliapnuť na plyn", aby nezostala pozadu, povedal Habeck. Dodal, že technológia AI by mohla pomôcť posilniť vedúce postavenie európskeho a nemeckého priemyslu v sektoroch, ako sú strojárstvo, robotika a telekomunikácie.



