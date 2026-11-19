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Kvartálne tržby čínskej skupiny Alibaba medziročne vzrástli o 10 %
V predchádzajúcom kvartáli, čiže počas apríla až júna, čistý zisk Alibaby medziročne klesol o 76 % na 10,5 miliardy CNY.
Autor TASR
Peking 19. novembra (TASR) - Tržby čínskeho technologického giganta Alibaba za tri mesiace do záveru septembra medziročne stúpli o 10 % na 271,5 miliardy jüanov (37,13 miliardy eur) po tom, ako sa v predchádzajúcom štvrťroku posilnili o 9 %. Firma vo štvrtok uviedla, že posilnenie jej tržieb podporil rast podnikania v oblasti umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Kvartálny čistý zisk technologickej firmy patriaci kmeňovým akcionárom dosiahol za obdobie júla až septembra sumu 64,5 miliardy CNY, čo predstavovalo medziročný rast o 207 %. V predchádzajúcom kvartáli, čiže počas apríla až júna, čistý zisk Alibaby medziročne klesol o 76 % na 10,5 miliardy CNY.
Generálny riaditeľ skupiny Alibaba Eddie Wu uviedol, že silný uplynulý štvrťrok bol výsledkom príjmov za produkty využívané v oblasti umelej inteligencie. Firma so sídlom v meste Chang-čou investovala do umelej inteligencie desiatky miliárd USD.
(1 EUR = 7,3126 CNY)
Kvartálny čistý zisk technologickej firmy patriaci kmeňovým akcionárom dosiahol za obdobie júla až septembra sumu 64,5 miliardy CNY, čo predstavovalo medziročný rast o 207 %. V predchádzajúcom kvartáli, čiže počas apríla až júna, čistý zisk Alibaby medziročne klesol o 76 % na 10,5 miliardy CNY.
Generálny riaditeľ skupiny Alibaba Eddie Wu uviedol, že silný uplynulý štvrťrok bol výsledkom príjmov za produkty využívané v oblasti umelej inteligencie. Firma so sídlom v meste Chang-čou investovala do umelej inteligencie desiatky miliárd USD.
(1 EUR = 7,3126 CNY)