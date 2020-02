ODBORNÍCI: Kybernetická kriminalita nepozná hranice

Bratislava 7. februára (TASR) - Svetové ekonomické fórum identifikovalo vo svojej správe Global Risk Report 2020 najväčšie hrozby na najbližších desať rokov. V top desiatke svetových rizík sa umiestnili kybernetické útoky a podvody a krádeže s údajmi. Počas tohtoročného stretnutia svetových lídrov v Davose vyvolala obrovský záujem čoraz ostro sledovanejšia kvantová bezpečnosť. V slovenskej premiére predstavila trendy na Diskusnom fóre Kybernetická bezpečnosť 2020, ktoré sa konalo v piatok v Bratislave, trojica expertov prednášajúca po celom svete.



Mnoho organizácií ešte stále vníma kybernetickú odolnosť nedostatočne – iba ako tému regulácie, ktorá sa týka IT odborov alebo bezpečnostných tímov. Ignorujú požiadavky regulácie od zainteresovaných strán, akou je napríklad Európska centrálna banka.



"Regulácie nám pomáhajú zlepšovať našu schopnosť vyrovnať sa s problémami kybernetickej bezpečnosti. Kybernetická odolnosť nám pomáha a ukazuje cestu, ako sa zachovať v prípade incidentu a ako ho čo najefektívnejšie riešiť," upozorňuje Steffen Minkmar, vedúci Útvaru IT bezpečnosti Európskej investičnej banky. Podľa neho dôležitosť kybernetickej odolnosti v biznis procesoch musí byť na prvom mieste. Odolnosť predstavuje možnosť byť pripravený na incidenty a s nimi spojené riziká. Odhady prezentované na Svetovom ekonomickom fóre predpokladajú, že škoda spôsobená kybernetickými útokmi bude stáť svetovú ekonomiku každú minútu až niekoľko miliónov dolárov.



Zneužívanie sociálnych médií, hrozby a príležitosti, sociálne inžinierstvo a manipulácia - to všetko podľa expertov je realita. Slovensko nie je výnimkou a geopolitické napätie zvyšuje ohrozenie kritickej infraštruktúry a deformuje vnímanie reality.



Účinná, funkčná a kooperácie schopná infraštruktúra a systémy, to sú hlavné témy súčasnosti, ale najmä budúcnosti Slovenskej republiky v otázkach kybernetickej bezpečnosti.



"Slovensku chýba dlhodobá a konzistentná politika a bezpečnostná doktrína. Máme výborné ad hoc projekty, ale stále nie sme v stave, aby sme boli v súlade s najvyššími štandardami EÚ," povedal generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Jan Majtan. Podľa neho si ľudia neuvedomujú, koľkým organizáciám a osobám dobrovoľne poskytujú svoje dáta a osobné údaje na dennej báze.



Dvere do sveta kvantovej fyziky a najmä kvantovej bezpečnosti pootvoril prostredníctvom svojej prednášky Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu SAV, ktorý okrem iného pripomenul, že prebieha druhá kvantová revolúcia a zákony z kvantovej fyziky pomáhajú uchopiť aktuálny svet. "Žijeme vo svete, kde fyzika riadi, čo s informáciou môžeme robiť. Kde je kvantový počítač, tam je riešenie," zdôraznil expert.