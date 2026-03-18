Lacné nákupy z Číny čaká zmena: Slováci si priplatia
Poplatok by sa mal vyberať automaticky, zrejme priamo pri objednávke na strane obchodníka vďaka systému IOSS.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Od 1. júla 2026 začne v EÚ platiť nový colný poplatok na malé zásielky z krajín mimo Európskej únie, najmä z Číny. Základná suma predstavuje 3 eurá, o jej finálnej výške však bude rozhodovať počet colných položiek v zásielke. Konečný poplatok tak môže byť aj šesť, deväť či viac eur. Uviedla to Mária Auxtová z platformy Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7600 e-shopov.
Cieľom týchto poplatkov má byť obmedzenie prílevu lacného a často slabo kontrolovaného tovaru, ochrana spotrebiteľov a vytvorenie férovejších podmienok pre domácich predajcov vrátane slovenských. Za zásielky do 150 eur sa totiž doteraz clo neplatilo.
„Z dát Európskej komisie vidíme, že na územie Európskej únie v roku 2025 prišlo približne 5,9 miliardy zásielok do 150 eur, z toho 93 % z Číny. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 26 %,“ priblížila Auxtová.
Zdôraznila, že po novom bude zákazník od 1. júla platiť colný poplatok aj za malé zásielky do 150 eur, ktoré boli doteraz od cla oslobodené. Základná suma predstavuje tri eurá a pri lacných výrobkoch môže prevýšiť samotnú cenu tovaru.
Spresnila, že konečná výška poplatku bude závisieť od počtu colných položiek. Ak bude zásielka obsahovať napríklad jednu hodvábnu blúzku a dve vlnené blúzky, pôjde o dve colné položky. Za hodvábnu blúzku zákazník zaplatí poplatok tri eurá a za dve vlnené blúzky, ktoré predstavujú inú colnú položku, zaplatí ďalšie tri eurá. Celková suma za dve colné položky bude teda vo výške šesť eur.
„Tento poplatok bude platiť do roku 2028, keď by malo byť spustené nové dátové centrum colnej správy EÚ. Následne by toto dočasné opatrenie mali nahradiť bežné colné sadzby,“ povedala Auxtová.
Poznamenala, že slovenskí zákazníci, ktorí si objednávajú tovar z Číny, s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú musieť chodiť na colnicu. Poplatok by sa mal vyberať automaticky, zrejme priamo pri objednávke na strane obchodníka vďaka systému IOSS.
Podľa majiteľov slovenských online obchodov ide o logický krok. „Slovenskí predajcovia, na rozdiel od zahraničných, na Slovensku platia clá, dane, recyklačné poplatky, predávajú len tovar s potrebnými certifikáciami, riešia reklamácie. Tieto náklady, samozrejme, musia premietnuť do ceny predávaného tovaru. Súťaž so zahraničnými e-shopmi, ktoré tieto povinnosti neplnia, tak nie je vyrovnaná,“ pripomenula Auxtová.
Dodala, že tovar, ktorý prichádza na Slovensko z Číny, navyše môže obchádzať bežné kontrolné mechanizmy pre obchodníkov v rámci EÚ. Kozmetika, detské výrobky či elektronika napájaná do elektrickej siete tak môžu predstavovať hrozbu pre zdravie zákazníkov. Nové opatrenie má zároveň priniesť lepší prehľad o tom, aký tovar sa na európsky trh dostáva.
