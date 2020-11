Lenovo dosiahlo v 2. kvartáli nárast tržieb aj zisku

Peking 3. novembra (TASR) - Čínsky výrobca osobných počítačov Lenovo dosiahol v 2. kvartáli svojho finančného roka 2020/21 nárast tržieb a jeho zisk prekonal odhady ekonómov. Všetky kľúčové divízie čínskeho koncernu zaznamenali medziročný rast, prvýkrát za šesť kvartálov. Prispela k tomu práca na diaľku aj zábava počas pandémie nového koronavírusu.



"Minulý štvrťrok bol tým, čo by som nazval dokonalým štvrťrokom pre Lenovo," povedal predseda predstavenstva Jang Jüan-čching po zverejnení výsledkov. "Dúfam, že súčasný štvrťrok by mohol byť ešte lepší," dodal.



Koncern Lenovo zaznamenal za tri mesiace do konca septembra 2020 nárast čistého zisku o 53 % na 310 miliónov USD (266,05 milióna eur) z vlaňajších 202 miliónov USD. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí mu predpovedali zisk v priemere 224 miliónov USD.



Zisk pred zdanením vzrástol o 52 % na 470 miliónov USD a tržby sa zvýšili o 7 % na 14,5 miliardy USD.



Pomohla mu pandémia, ktorá núti firmy na celom svete umožniť zamestnancom pracovať z domu. A zároveň, ľudia, ktorí majú obmedzený pohyb, využívajú viac počítače a tablety. Lenovo očakáva, že bude aj naďalej profitovať zo zvýšeného predaja počítačov a tabletov.



Podľa výskumnej spoločnosti Gartner sa celosvetové dodávky osobných počítačov v období júl až september zvýšili o 3,6 %, a nielen v dôsledku práce na diaľku, ale aj domácej zábavy a dištančného vzdelávania.



Lenovo zvýšilo svoj náskok na trhu s počítačmi, kde jeho podiel dosiahol 25,7 %, zatiaľ čo jeho rival Hewlett-Packard (HP) má 21,6-% podiel a Dell Technologies 15,2-% podiel na globálnom trhu počítačov.



Jang Jüan-čching dodal, že nedostatočné dodávky komponentov, najmä pre displeje a integrované obvody, bránia spoločnosti uspokojiť na 100 % dopyt zákazníkov.



(1 EUR = 1,1652 USD)