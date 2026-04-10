Lídrom na globálnom trhu smartfónov bol v 1. kvartáli Apple
Podiel iPhonov na trhu dosiahol podľa Counterpoint v 1. štvrťroku 21 %, keď globálne dodávky smartfónov Applu medziročne stúpli o 5 %.
Autor TASR
Londýn 10. apríla (TASR) - Výrobca iPhonov Apple bol v 1. kvartáli 2026 lídrom na trhu s inteligentnými telefónmi, ukázali údaje poradenskej firmy Counterpoint Research. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podiel iPhonov na trhu dosiahol podľa Counterpoint v 1. štvrťroku 21 %, keď globálne dodávky smartfónov Applu medziročne stúpli o 5 %. Naopak, celkový trh zaznamenal kontrakciu, keď globálne dodávky inteligentných telefónov pre nedostatok pamäťových komponentov klesli o 6 %. Jedným z dôvodov bolo zrejme aj zhoršenie nálady spotrebiteľov v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.
Counterpoint to zdôvodnila prémiovým postavením Applu, integrovaným dodávateľským reťazcom a vysokému dopytu po iPhonoch v Číne, kde Apple zaznamenal v prvých deviatich týždňoch tohto roka nárast predaja smartfónov o 23 %.
Dodávky Samsungu v uplynulom kvartáli medziročne padli o 6 %, čo mu zabezpečilo 20-percentný podiel na trhu. Podľa Counterpoint negatívny vplyv na predaj malo oneskorené uvedenie modelu Galaxy S26 a slabá pozícia v segmente lacnejších zariadení.
Xiaomi si udržalo tretie miesto s podielom 13 %, no podľa správy zaznamenalo najprudší pokles predaja spomedzi piatich najväčších značiek.
Dôvodom celkového zníženia dodávok smartfónov je predovšetkým to, že „výrobcovia pamätí uprednostňujú dátové centrá pre umelú inteligenciu pred spotrebnou elektronikou,“ uviedla analytička Counterpoint Shilpi Jain.
