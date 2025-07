MIRRI hľadá odborných hodnotiteľov IT projektov z Programu Slovensko

Bratislava 25. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR hľadá odborných hodnotiteľov pre národné aj dopytovo-orientované IT projekty v rámci Programu Slovensko pre oblasti informatizácia, digitalizácia, kybernetická bezpečnosť, inovatívne technológie a riešenia. Prihlásiť sa možno prostredníctvom vyhlásenej výzvy v rámci Programu Slovensko do 16. septembra. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.



MIRRI ako riadiaci orgán pre Program Slovensko vyhlásilo na účely výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok 9. kolo Výzvy číslo 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia - informatizácia, digitalizácia, kybernetická bezpečnosť, inovatívne technológie a riešenia pre cieľ politiky 1 Programu Slovensko 2021 - 2027 v rámci opatrení 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 a 1.5.1.



Odborní hodnotitelia budú hodnotiť projekty v rámci cieľa politiky 1 z Programu Slovensko 2021 - 2027 zamerané napríklad na zavádzanie inovatívnych digitálnych technológií, projekty kybernetickej bezpečnosti, ako aj na digitálne zručnosti, na oblasť broadbandu a na aktivity inteligentných miest a regiónov.



Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy. Podmienkou je, aby odborní hodnotitelia mali trojročnú prax, resp. päťročnú prax, a aby poznali legislatívu EÚ a SR a orientovali sa v IT prostredí.



„Slovensko potrebuje špičkových odborníkov, ktorí dokážu posúdiť prínos digitálnych projektov pre spoločnosť a zabezpečiť, aby investície z eurofondov priniesli reálny úžitok. Výber kvalitných hodnotiteľov je kľúčový na to, aby sa verejné zdroje využívali efektívne, transparentne a v súlade s potrebami moderného štátu,“ uviedol štátny tajomník ministerstva investícií Radoslav Štefánek.