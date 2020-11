Na slovenskom kybercvičení Guardians 2020 za zúčastnilo 150 tímov

Bratislava 3. novembra (TASR) – Tohtoročné slovenské kybercvičenie Guardians 2020 otvorilo brány nielen pre študentov, ale aj pre firmy a širokú verejnosť.



Zúčastnilo sa na ňom 150 tímov, z ktorých aktívne hralo 40 a spolu odoslali viac ako 17 000 odpovedí na súťažné úlohy. Informovala o som spoločnosť Binary Confidence, ktorá organizovala štvrtý ročník IT súťaže – Corona edition – v spolupráci s etickými hekermi zo spoločnosti Citadelo a s Národným centrom kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.



Tímy, ktoré sa do kybercvičenia zaregistrovali, od októbra dostávali nové úlohy. V simulovanom prostredí tak odolávali útokom hekerov na výskumné laboratórium. V zadaniach si tak mohli súťažiaci overiť svoje znalosti v oblasti reakcie na incidenty v prostredí, ktoré pripomínalo reálnu podnikovú sieť.



„Nielen IT špecialisti, ale všetci, ktorých zaujíma IT bezpečnosť, si v súťaži mohli vyskúšať, ako by dokázali reagovať na simulovaný útok hekerov, zistiť, ako útok prebiehal a aké škody sa útočníkom podarilo napáchať," priblížil sieťový špecialista Binary Confidence Ján Andraško. Ako však dodal, jednu z úloh sa podarilo správne vyriešiť iba jednému z tímov.



Súťaž sa uskutočnila v on-line priestore, medzi registrovanými tímami boli aj odborníci na kyberbezpečnosť, ale aj zamestnanci zo slovenských IT spoločností či štátnych úradov. Účastníkmi boli aj univerzitné tímy či desiatky amatérskych nadšencov zo Slovenska a Česka.



Finále súťaže sa uskutočnilo uplynulý víkend. Úlohou bolo odpovedať na 65 otázok k pripravenému ransomware útoku. Po vyše štyroch hodinách sa úlohu podarilo ako prvému vyriešiť tímu s názvom Tresk.